Shlomo Perel, survivant de l’Holocauste, sujet de film, décède à 98 ans

JÉRUSALEM – Shlomo Perel, qui a survécu à l’Holocauste grâce à un subterfuge surréaliste et une odyssée extraordinaire qui a inspiré sa propre écriture et un film de renommée internationale, est décédé jeudi dans le centre d’Israël. Il avait 98 ans.

Perel est né en 1925 dans une famille juive de Brunswick, en Allemagne, quelques années seulement avant l’arrivée au pouvoir des nazis. Lui et sa famille ont fui vers Lodz, en Pologne, après que le magasin de son père a été détruit et qu’il a été expulsé de l’école. Mais lorsque les nazis sont entrés en Pologne, lui et son frère, Isaac, ont quitté leurs parents et se sont enfuis plus à l’est. Débarqués en Union soviétique, Perel et Isaac se sont réfugiés dans un foyer pour enfants dans l’actuelle Biélorussie.