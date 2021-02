Shlomo Hillel, qui a aidé 120000 Juifs à fuir l’Irak, décède à 97 ans

Shlomo Hillel, un agent israélien né à Bagdad qui, à la fin des années 40 et au début des années 50, a utilisé des pots-de-vin, de faux visas et un réseau de passeurs pour déplacer plus de 120000 Juifs d’Irak vers Israël, est décédé le 8 février à son domicile à Raanana. , Israël. Il avait 97 ans. Sa mort a été confirmée par son fils, Ari, qui n’a pas précisé de cause. M. Hillel n’avait que 23 ans lorsque la Haganah, une organisation paramilitaire dans ce qui était alors la Palestine sous contrôle britannique, l’a envoyé sous couverture en Irak. Les Juifs y vivaient depuis des siècles, principalement en harmonie avec leur voisins, mais le nationalisme arabe croissant et le sentiment antisioniste, y compris un pogrom de 1941 au cours duquel plusieurs centaines de Juifs ont été tués, rendaient leur situation précaire. M. Hillel, déguisé en Arabe, était là pour jeter les bases de la migration, enseigner l’hébreu et susciter le sentiment pro-sioniste. Il a également aidé à faire passer un petit nombre de Juifs en Israël dans des camions voyageant entre Bagdad et Haïfa, un grand port de Palestine. Au bout d’un an, il est retourné en Israël, mais il s’est vite agité. Alors qu’il regardait des navires remplis de Juifs arriver d’Europe – l’un d’eux transportait sa future épouse, Temima -, il a décidé que les Juifs irakiens méritaient la même opportunité. Mais l’Irak leur a interdit d’émigrer, et les Britanniques avaient sévèrement limité le nombre de Juifs qui pouvaient s’installer en Palestine. M. Hillel devrait agir en secret.

Avec le soutien de la Haganah, il trouva des pilotes américains qui avaient un avion cargo et une envie d’aventure. «Quelqu’un aux États-Unis avait dit à deux d’entre eux:« Regardez, en Palestine, il y a des fous qui sont prêts à payer beaucoup d’argent pour faire passer des Juifs en Palestine », a déclaré M. Hillel dans une histoire orale de 2008. Un matin d’août 1947, les trois hommes se sont envolés pour l’Irak, où ils avaient initialement prévu de rencontrer une cinquantaine de Juifs dans le désert. Il aurait été beaucoup plus facile de partir de l’aéroport de Bagdad, mais ils savaient que les gardes irakiens vérifieraient l’avion. Ensuite, M. Hillel a eu une idée. Il avait regardé les avions rouler jusqu’au bout de leurs pistes, puis attendre cinq minutes avant le décollage pendant que leurs moteurs chauffaient. S’il avait les Juifs cachés juste au bord de la piste, ils pourraient utiliser cette brève fenêtre pour se dépêcher à bord, et les autorités irakiennes ne le sauraient jamais. Les pilotes devaient être payés à leur arrivée en Israël, mais à Bagdad l’un d’eux a soudainement changé d’avis et a exigé de l’argent avant de partir. Sachant que le pilote avait un compte dans une banque à New York, M. Hillel a menti et a dit qu’il en avait un avec la même banque – et lui a écrit un chèque, tiré sur un faux numéro de compte. Le plan s’est parfaitement déroulé. Ils ont décollé juste après minuit pour arriver à l’aube, avant que les Britanniques ne soient réveillés. Lorsqu’ils ont atterri dans un champ près de Yavne’el, une ville de la mer de Galilée, un agent du Mossad, le service de renseignement israélien, a remis aux pilotes un sac de pièces d’or. M. Hillel a récupéré son faux chèque.

La Haganah a dirigé l’opération, appelée Michaelberg – dérivée des noms des pilotes – une fois de plus, ramenant 50 autres Irakiens, avant que le déclenchement de la guerre d’indépendance israélienne en 1948 ne rende les vols trop risqués. En juin 1948, alors que la guerre fait toujours rage et que la situation s’aggrave pour les juifs irakiens, M. Hillel se rend en Iran, cette fois déguisé en Français. Il était passé par Paris, où il avait rencontré un prêtre nommé Alexander Glasberg, qui s’était converti au catholicisme du judaïsme. Il avait sauvé quelque 2 000 Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en les cachant dans des monastères, et était maintenant impliqué dans le transfert des Juifs européens en Israël. Les deux ont décidé que si les Juifs pouvaient traverser la frontière poreuse de l’Iran – et si M. Hillel pouvait soudoyer la police iranienne pour qu’elle détourne le regard – alors le père Glasberg, qui était ami avec le ministre français de l’Intérieur, pourrait leur obtenir des visas. pour se rendre en Israël. Le premier groupe a emprunté une route détournée et transcontinentale; après avoir traversé la frontière irako-iranienne par voie terrestre, ils se sont envolés pour Paris, puis ont pris un train pour Marseille, où ils sont montés à bord d’un bateau pour Israël. Des groupes ultérieurs ont volé directement, grâce à une compagnie aérienne charter soutenue par le Mossad appelée Trans-Ocean. En quelques mois, environ 12 000 Juifs ont fait le déplacement. Mais même ce n’était pas assez rapide pour M. Hillel, qui était depuis rentré en Israël. En 1950, un nouveau gouvernement en Irak a adopté une loi permettant aux Juifs de migrer pendant un an. Voici sa chance de faire sortir des dizaines de milliers de Juifs du pays. M. Hillel s’est rendu à Bagdad une fois de plus, cette fois déguisé en Britannique du nom de Richard Armstrong, représentant une compagnie de charters américaine appelée Near East Air Transport. La société, détenue par un Américain pro-israélien, était réelle, bien qu’elle ait reçu une grande partie de son financement du Mossad. En collaboration avec une agence de voyage irakienne, il s’est mis à soumissionner pour le droit exclusif de faire sortir les Juifs d’Irak et a rapidement organisé une réunion avec le Premier ministre, Tawfiq al-Suwaidi, qui possédait une part de l’agence de voyage.

Au cours de la réunion, le chef de la communauté juive de Bagdad – qui était également l’un des cousins ​​de M. Hillel – les a rejoints. M. Hillel était sûr que sa couverture serait grillée, mais son cousin ne l’a jamais reconnu. Il a approuvé le plan, se joignant à M. Hillel pour faire pression sur le Premier ministre sceptique, qui craignait que les Juifs emportent leur richesse avec eux. Mais le cousin de M. Hillel a déclaré que le plan était un bon moyen de se débarrasser des fauteurs de troubles. « Il pensait que ce ne serait que sept ou huit mille jeunes excités », a déclaré M. Hillel lors d’une interview en 2006. Au lieu de cela, malgré de sévères restrictions – ils ne pouvaient prendre qu’une valise chacun, et une petite somme d’argent et d’objets de valeur – environ 90 000 Juifs se sont enregistrés pour émigrer au cours des deux premiers mois. En 1952, environ 124 000 Juifs avaient émigré en Israël sur 950 vols dans ce que les médias appelaient l’opération Esdras et Néhémie, d’après les prophètes de l’Ancien Testament qui avaient conduit les Juifs hors de Babylone. Quelques milliers seulement sont restés et en 2008, il restait moins de 10 hommes juifs en Irak. Bien que M. Hillel ait ensuite été félicité pour son travail – en 1988, il a reçu le prix d’Israël, la plus haute distinction civile du pays – il est resté modeste quant à sa place dans l’histoire. «J’ai eu la chance d’être au bon endroit au bon moment», at-il a déclaré dans une interview en 2006. Shlomo Hillel est né le 9 avril 1923 à Bagdad, le plus jeune des 11 enfants d’Aharon et Hanini Hillel. Son père dirigeait une entreprise d’import-export et sa famille faisait partie de l’importante classe moyenne juive de la ville. En 1933, des soldats irakiens ont massacré environ 500 chrétiens assyriens près de la ville de Mossoul. Shlomo et son père les ont regardés marcher triomphalement à travers Bagdad. «Si c’est ce qu’ils font aux chrétiens, que vont-ils nous faire?» il a rappelé son père en disant. L’année suivante, les Hillel ont déménagé en Israël, où Shlomo a fréquenté l’Université hébraïque avant de devenir co-fondateur de Maagan Michael, un kibboutz dans le nord d’Israël.