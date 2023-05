Shloka Mehta s’est livrée à ce passe-temps lors de sa baby shower intime; une photo inédite devient virale

La bahu aînée de la famille Ambani, Shloka Mehta est enceinte. Elle attend son deuxième enfant. Il y a quelques jours, nous avons vu Mukesh Ambani, Akash Ambani et elle au temple sacré Siddhivinayak de Mumbai. Le bébé devrait arriver dans quelques mois. Shloka Mehta a également été vue lors de l’événement NMACC où Mukesh Ambani a été vue lui tenant la main alors qu’elle marchait sur le tapis rouge. Certaines photos de sa baby shower font le tour des réseaux sociaux. On peut la voir dans une robe lilas entourée de ses amis. Beaucoup d’entre eux portent des diadèmes floraux sur la tête.

Les deux ont déjà un petit garçon, Prithvi. Shloka Mehta est la fille du diamantaire Russell Mehta. Elle était amie avec Akash Ambani pendant des années. La dame a montré sa bosse de bébé dans un magnifique sari lors de l’événement NMACC. Regarde…

Shloka Mehta a été vue le deuxième jour de l’événement NMACC dans une tenue Abu Jani et Sandeep Khosla. Elle portait la jupe avec un haut à licou et des bijoux qui comprenaient une magnifique matha patti. La famille Ambani est pleine d’enfants maintenant avec Prithvi et les deux jumeaux d’Isha Ambani et Anand Piramal.

Il semble que Shloka Mehta ait fait une belle peinture sur toile. La salle était décorée de ballons et de fleurs. Les dames ont eu des séances d’activités qui comprenaient la peinture. La famille Ambani a fait la une des journaux lorsqu’elle a pris l’avion pour Zendaya, Tom Holland et Gigi Hadid en Inde pour l’ouverture du centre culturel Nita Mukesh Ambani.