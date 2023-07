Shloka Mehta porte une robe Dolce And Gabbana qui coûte une somme folle ; jumeaux avec soeur Diya

La belle-fille aînée des magnats des affaires Mukesh Ambani et Nita Ambani, Shloka Mehta, est sans aucun doute une fashionista qui séduit constamment les admirateurs avec ses tenues chics. Le 11 juillet 2023, Orhan Awatramani a publié un joli message d’anniversaire pour Shloka Mehta sur son compte Instagram. Dans le message, elle a partagé une photo d’elle-même, de Shloka et de sa sœur Dia Mehta, dans laquelle toutes les trois avaient l’air magnifiques alors qu’elles posaient joyeusement pour la caméra.

La tenue de Shloka

Shloka était vêtue d’une magnifique tenue blanche enveloppante à manches longues. Sa tenue a un design multicolore distinctif et un travail de miroir sur l’encolure. Avec des boucles d’oreilles, un eye-liner ailé, des lèvres roses, des joues rouges et des lunettes de soleil élégantes, Shloka a complété son ensemble.

La sœur de Shloka Mehta, Dia Mehta, porte un ensemble assorti Dolce & Gabbana de 1,8 lakh

La sœur de Shloka, Dia Mehta, a également opté pour un ensemble coordonné vibrant de la collection « Dolce and Gabbana », qui comprenait un haut court à bretelles et une jupe crayon fendue sur le côté assortie. Sa tenue avait de superbes imprimés floraux en bleu, gris et jaune.

Partenaires de jumelage

Orhan Awatramani, qui a été vu avec eux, portait également une robe « Dolce and Gabbana ». Il portait un ensemble assorti à imprimé unique comprenant une chemise et un short assorti d’une valeur de Rs 1,25 000. De plus, Orhan a complété son look avec une superbe montre Cartier au prix élevé de Rs. 4,67,000 et le grand total de tout son look s’élève à Rs 5,92,000.

À propos de Shloka Mehta

La fille de Russell Mehta et Mona Mehta, Shloka Mehta, est une diamantaire bien connue. Rosy Blue, l’un des plus grands joailliers au monde, appartient à Russell Mehta. Douze pays, dont la Belgique, Israël, le Japon, Hong Kong, les États-Unis et la Chine, ont des bureaux pour Rosy Blue. Shloka Mehta a terminé ses études à l’école internationale Dhirubhai Ambani. Shloka Mehta a obtenu son diplôme de premier cycle en anthropologie à l’Université de Princeton dans le New Jersey. Elle est diplômée en droit de la London School of Economics and Political Science.

À propos de la marque

Dolce & Gabbana, également connue sous les initiales D&G, est une maison de couture de luxe italienne fondée en 1985 à Legnano par les designers italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana.