Shloka Mehta, Isha Ambani, Jr NTR et plus : célébrités indiennes dont le nom des enfants est lié à la mythologie et à la spiritualité

« Hindustan Zindabad Hai, tha aur rahega », ce dialogue était le plus gros plat à emporter de Gadar de Sunny Deol qui a créé l’histoire au box-office, et il a même été réédité dans les salles pour revivre les vieux souvenirs et profiter de la suite du film qui est Gadar 2. Le teaser de Ten Dil a été abandonné, et Tara Singh est de retour en action pour sauver et protéger l’Inde des ennemis qui mènent la campagne contre l’Inde avec #CrushIndia. L’acteur est là pour se débarrasser de tous les crétins qui ont une haine pour l’Inde, et les fans adoraient tout de lui.

Gadar était un film qui a laissé tout le monde touché. L’histoire de Tara Singh et de l’amour de sa vie, Sakeena, au temps de la partition a donné la chair de poule à tous. Maintenant, des années plus tard, les réalisateurs ont créé Gadar 2. Depuis le début du film, les fans attendent de voir Gadar 2 dans les salles, et maintenant le temps n’est plus très loin. Avant la sortie de Gadar 2, les créateurs ont déployé une stratégie marketing parfaite et ont réédité Gadar dans quelques cinémas sélectionnés juste pour rafraîchir tous les souvenirs dans l’esprit des fans. Avec Gadar, le teaser de sa suite était également joint.

Le teaser de Gadar 2 commencerait par le dialogue « Yeh damaad hai Pakistan ka, nariyal do, tikka lagao, warna dahej mein Lahore le jayega ». Ensuite, il y a des scènes de manifestations violentes et plus encore. Sunny Deol, comme d’habitude, a une forte présence à l’écran avec son look enturbanné en tant que Tara Singh. En fin de compte, la chanson Tu Ghar Aaja Pardesi touche les cordes émotionnelles de vos cœurs. De nombreux fans qui ont pu regarder le teaser de Gadar 2 ont partagé les vidéos et les réactions sur Twitter.

Sunny Deol ne manque jamais d’impressionner ses fans avec son action, et Gadar 2 va certainement être un régal visuel pour eux.