Shloer Chase: Nube Negra déambule vers la victoire de Cheltenham pour Dan et Harry Skelton | Nouvelles de la course

Nube Negra a tiré un penalty dans sa foulée pour faire atterrir le trois coureurs Shloer Chase à une cote de 1-10 à Cheltenham.

La perspective passionnante de Dan Skelton a eu peu d’opposition après le retrait du vainqueur du trophée Arkle, Edwardstone, et sous un tour de fauteuil de Harry Skelton, il a remporté le concours de deux milles de deuxième année par huit longueurs faciles.

Les fans de l’enfant de huit ans, qui a terminé deuxième du Queen Mother Champion Chase l’année dernière, pourraient cependant attendre longtemps avant de le revoir.

Les plans sont soit de courir dans le Desert Orchid Chase à Kempton, soit de le garder au frais jusqu’en mars, où l’entraîneur estime qu’il a des “affaires inachevées”.

Skelton a déclaré: “Je suis simplement heureux de m’en débarrasser. Lorsque vous êtes à 10-1, vous avez tout à perdre et rien à gagner.

“Il aurait dû faire ce qu’il a fait. Qu’avons-nous appris? Eh bien, rien, vraiment. Je ne pense pas que vous en tirerez des leçons. C’est dommage que la course ait été interrompue pour l’hippodrome, les fans, les sponsors, mais c’est la course.

“Nous avons dû déclarer forfait au Festival à cause de conditions (de terrain) inhabituelles. Quelques-uns ont dû déclarer forfait cette fois-ci à cause de conditions inhabituelles. C’est parfois comme ça le sport. Nous avons eu nos conditions aujourd’hui et nous aurions adoré avoir un peu de bagarre, mais cela ne s’est pas concrétisé – je suis sûr que ce sera plus tard dans l’année, mais cela a permis à la saison de démarrer parfaitement.”

Il a ajouté: “Il est revenu aussi bien que je ne l’ai jamais eu. Pour être juste, c’est un cheval très facile à entraîner dans le respect qu’il vous accorde tant, mais ce qui se passe, c’est que parfois vous pouvez trop étirer le bande avec lui et c’est pourquoi il a toujours été si bon frais dans le passé.

“Aujourd’hui a été un tour de galop, donc je ne pense pas qu’aujourd’hui soit l’un de ces jours qui lui enlève autant, mais c’est pourquoi dans le passé vous ne l’avez pas tellement vu, parce qu’il met tellement dans tout il le fait, vous ne pouvez pas aller au puits trop souvent.

“Je suis très froid quant à la possibilité d’aller au Tingle Creek. Nous y sommes allés plusieurs fois et nous avons appris que cela ne fonctionne pas et s’il va quelque part, ce sera Kempton, mais j’ai besoin d’avoir un conversation sérieuse avec Terry (Spraggett, propriétaire).