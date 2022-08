Shivin Narang nomme CES deux beautés populaires de la télévision comme ses co-stars préférées ; n’inclut pas Jennifer Winget, une supposition ?

Shivin Narang récemment présenté dans un clip vidéo avec l’actrice Ridhi Dogra. Titré Barsat Ho Jayee, Shivin Narang et Ridhi Dogra gagnent les cœurs avec leur incroyable chimie. Il s’agit de la première collaboration de Shivin et Ridhi et les fans adorent déjà leur chimie. Récemment, dans une interview, Shivin a été invité à nommer ses co-stars préférées. Et il a pris les noms de deux des beautés populaires de la télévision et cela n’inclut pas le nom de Jennifer Wingetle sien Beydhad 2 co-vedette. Pouvez-vous deviner quelles sont les deux beautés de la télévision qui seraient les partenaires préférées de Shivin Narang ? Lisez la suite pour en savoir plus.

Shivin Narang nomme ses partenaires préférés

L’acteur Suvreen Guggal Topper of the Year était un peu sceptique pour répondre à la question car ce serait comme jouer les favoris. Nous supposons qu’il n’aurait pas voulu fâcher l’un de ses coéquipiers. Il a essayé de l’esquiver en disant que tout le monde est très unique à sa manière. Shivin Narang a parlé de sa chimie avec Ridhi Dogra dans Barsaat Ho Jaye. Shivin a parlé de ses vidéoclips précédents et a déclaré qu’il avait travaillé sur deux vidéoclips avec la beauté de Naagin 6 Tejasswi Prakash et l’actrice de Sirf Tum Eisha Singh, tous deux. Trois des chansons ont reçu une réponse incroyable des fans et ont également été des succès. Shivin et Eisha ont récemment collaboré à nouveau. “Donc, je pense que je peux prendre leurs deux noms si vous parlez de mes partenaires préférés”, a-t-il déclaré à India Forums.

Shivin a travaillé avec Tejasswi sur Sunn Zara et Fakira. Il a travaillé sur deux chansons avec Eisha, dont l’une est Main Tera Ho Gaya. La deuxième chanson pourrait sortir bientôt. Les fans de Shivin seraient super excités pour la même chose. À la télévision, la chimie de Shivin Narang avec chacun de ses partenaires a été largement appréciée. Moreso avec Jennifer Winget qui a joué dans Beydhah 2.

Shivin se rend à Bollywood

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Shivin Narang attend ses débuts à Bollywood qui sont Goodbye avec Rashmika Mandanna, Amitabh Bachchan, Neena Gupta et d’autres. Les acteurs et l’équipe ont terminé le film il y a quelques mois.