Shivangi Joshi, Shehnaaz Gill, Nakuul Mehta et d’autres stars de la télévision qui ont accroché les fans sur Instagram cette semaine

La télévision est l’un des médias les plus appréciés et a un large éventail d’audience. La fanbase est souvent comparée à celle des stars de cinéma. Instagram est devenu un lieu où les célébrités peuvent se connecter avec leurs fans. Et les stars de la télévision sont très actives sur les réseaux sociaux. Et la semaine dernière aussi, des vedettes de la télé comme Nakuul Mehta, Shehnaaz Gill ou Barsatin actrice Shivangi Joshi gardé les fans collés à Instagram avec leur contenu. Rencontrons les Instagrammers TV de cette semaine du monde de la télévision.

Shweta Tiwari

La magnifique beauté et actrice d’Aparajita Shweta Tiwari a partagé une séance photo dans un sari noir et les fans ont senti qu’elle donnait un concours à sa fille Palak Tiwari. Palak tient ça de sa maman !

Rupali Ganguly

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly a partagé deux vidéos de bobine. Un du monde réel mais réel et un du monde réel. Dans l’un, elle a partagé une bobine avec ses membres de la distribution d’Anupamaa sur Makeba et une avec son mari, profitant de la saison des pluies.

Aishwarya Sharma et Neil Bhatt

Aishwarya Sharma et Neil Bhatt se détendent en Thaïlande. L’actrice de Khatron Ke Khiladi 13 a partagé une vidéo d’elle nageant dans la piscine. D’un autre côté, Neil a également partagé une vidéo similaire et ils ont tous les deux partagé des objectifs et comment !

Shivangi Joshi

L’actrice de Barsatein Shivangi Joshi a enfilé des saris incroyables dans son émission de télévision. L’actrice a dansé sur le numéro de Rocky Aur Ranii Ki Prem Kahaani What Jhumka? Uff, elle a l’air si magnifique.

Nakuul Mehta

L’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 3, Nakuul Mehta, a partagé une vidéo drôle et loufoque de sa routine matinale sur les plateaux. Et c’est une montre incontournable pour améliorer votre dimanche.

Sumedh Mudgalkar/Sumbul Touqeer Khan

Sumedh et Sumbul ont récemment travaillé ensemble dans un clip vidéo intitulé Sazishen. Ils se sont réunis pour une vidéo de danse aussi. Et quand deux danseurs se rencontrent, vous ne pouvez pas le manquer, n’est-ce pas ?

Disha Parmar

Rahul Vaidya est un mari adoré de Bade Achhe Lagte Hain 3 beauté Disha Parmar. L’actrice est enceinte et Rahul l’a choyée en la gâtant avec un achat somptueux. Il lui a offert une ROLEX ! Regardez la vidéo ci-dessous :

Shehnaaz Gill

Voulez-vous voir à quoi ressemblera Shehnaaz Gill en tant que mariée ? Regardez simplement la vidéo ci-dessous :

Aria Sakaria

À qui d’autre manque Neil Bhatt avec ses deux enfants à l’écran, Aria Sakaria alias Savi et Tanmay Rishi alias Vinayak ? Voici une dose de nostalgie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Aditi Dev Sharma

Aditi, la beauté de Katha Ankahee, est tellement magnifique. Regardez sa récente vidéo de Phero Na Najariya. Uss, le costume Patiala lui va bien.

Bhavika Sharma / Shakti Arora

Il semble que la relation entre Savi et Ishan sera comme cette vidéo de bobine. Goofy mais mignon. À quel point Shakti Arora et Bhavika Sharma sont-elles mignonnes ?

C’est à peu près tout dans les Instagrammers TV de cette semaine. A la prochaine.