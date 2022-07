Shivangi Joshi révèle avoir été réduite aux larmes par des acteurs principaux sur les plateaux de son premier spectacle; dit qu’ils se sont moqués d’elle en disant: ‘Pata nahi kahan se le aate hain’

Shivangi Joshi, concurrent de Khatron Ke Khiladi 12, est l’une des stars les plus aimées et les plus populaires de la télévision indienne. Mais elle n’a pas eu la tâche facile. Shivangi Joshi a quitté une vie très confortable à Dehradun et est venue à Mumbai avec sa mère. L’actrice était dans la neuvième norme. Dans une interview avec ETimes TV, elle a expliqué comment elle avait été sévèrement critiquée à ses débuts. Il semble qu’elle donnerait quatre à six auditions par jour. Elle a révélé à quel point elle n’avait aucune idée de certains jargons sur les plateaux de télévision et demandait à plusieurs reprises au réalisateur. Bien que le réalisateur ne l’ait pas réprimandée ni fait de commentaires, les acteurs principaux sur les plateaux n’étaient pas si gentils.

Elle a dit à ETimes qu’ils avaient dit quelque chose qui l’avait énormément blessée. Shivangi Joshi révèle qu’elle est allée à sa camionnette et a beaucoup pleuré. Elle a été citée comme disant à ETimes TV, “Pata nahi Kahan se le aate hain, Sirf shakal dekh ke le aate hain, agissant toh aati nahi, Humara gaspille du temps ho raha hai.” Il semble que la mère de Shivangi Joshi qui était avec elle ait entendu les commentaires, mais n’a pas réagi. Elle dit que sa mère lui a dit de travailler dur et avec sincérité. Elle a déclaré à ETimes que les mêmes personnes avaient pleuré lorsqu’elle quittait la série. Shivangi Joshi a déclaré à ETimes : “Je me souviens que le dernier jour du tournage, les mêmes personnes ont beaucoup pleuré que je quitte la série. J’ai été très blessé par les mots.”

Elle révèle que son projet initial était de devenir chorégraphe, mais les gens se sont moqués du rêve dans sa ville natale. Cela l’a rendue résolue à venir à Mumbai et à tenter sa chance. Shivangi Joshi a dit que sa mère et elle poseraient des questions aux gens sur les spots d’audition. Elle a dit qu’elle avait auditionné avant de se demander quel était le rôle ou le groupe d’âge. Il semble qu’elle ait obtenu sa première pause après six mois. C’était pour une publicité tamoule.