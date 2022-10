Shivam Sharma écrit une note émotionnelle, dit ‘muje pata tha ye dukh bhi tu hi …..’

L’actrice de télévision Vaishali Takkar s’est suicidée en se pendant dimanche. L’actrice, qui a commencé sa carrière avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, a laissé ses fans et sa famille les larmes aux yeux.

L’ami proche de Vaishali Takkar, Shivam Sharma, qui est également apparu dans Lock Upp saison 1, est allé sur Instagram et a partagé une photo avec la défunte actrice avec une longue note émotionnelle. Il a écrit: «मौत से पहले किसी को किसी ग़म से बचाना हो… हक़ीक़त और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो… हमेशा देर कर्देता हूँ मैं मैं मैं… Je t’aime toujours ”





Il a ajouté, votre héritage mais vous n’êtes pas ici… itna dukh pehli baar hua hai zindagi me par muje pata tha ye dukh bhi tu he de sakti hai aur kisi me itni himmat nahi… betu boht jaldi chali gai…. Tu dekh rahi hai mujhe aur meri haalat je sais… le monde spirituel est ce en quoi nous croyions nous n’étions pas des humains nous sommes une dimension nona nous créons notre réalité je vous rencontre toujours dans chaque ligne de temps comme nous l’avons toujours et la dernière fois je suis parti tôt ce le temps où tu m’as quitté… je te vois de l’autre côté jaaana comme toujours et je battrai le fu@& outta u c’était trop tôt mon animal spirituel takkar… deewaana tera… ek aakhri chaahat teri aatma tript ho her baar milunga tuje main… हर @misstakkar_15. »

Pendant ce temps, selon le rapport de l’ANI, le commissaire adjoint de la police (ACP) Motiur Rahaman a déclaré que l’actrice de télévision avait été identifiée comme étant Vaishali Takkar (29 ans). Une note de suicide a également été retrouvée sur place, suggérant qu’elle était stressée et harcelée par son ex-petit ami.