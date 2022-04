Shivam Sharma BAT Munawar Faruqui et Anjali Arora pour devenir le premier finaliste

Alors que l’émission de téléréalité Lock Upp atteint sa finale, nous avons eu notre première finale de l’émission, et ni Munawar Faruqui, ni Anjali Arora ou Payal Rohatgi. Le concurrent qui a battu ces puissants concurrents dans cette course est Shivam Sharma. Après la tâche passionnante d’hier, les caïdis n’ont plus que 15 minutes pour persuader Prince de remettre les tuiles dorées.

Deux équipes ont été divisées dans lesquelles Anjali avait Poonam, Munawar et Ali dans son équipe, et Shivam avait Payal, Azma et Saisha dans son équipe en tant que soldats. Le jeu comportait quatre tours et les soldats devaient protéger leur Raja et Rani. Si Raja ou Ranji tombe, la manche se terminera. Au premier tour, Anjali a perdu et Saisha a quitté le tour à cause de sa blessure. Au deuxième tour, Payal et Prince ont joué du côté de Shivam, et Munawar et Ali ont joué du côté d’Anjali. Au deuxième tour, Anjali est tombé et Shivam a gagné. Pour le troisième tour, le roi, la reine et un soldat chacun. Shivam et Payal ont joué contre Anjali et Ali. Shivam a jeté à lui seul Anjali et Ali et a remporté le troisième tour et est devenu le premier finaliste à participer à la finale.

Hier soir, Munawar s’est sentie trahie par ses meilleures amies Anjali Arora et Saisha Shinde. Le billet pour la tâche finale s’est déroulé entre deux équipes. Le prince Narula, Munawar, Anjali et Saisha forment une équipe, et Payal Rohatgi, Shivam Sharma et Azma Fallah assemblent une autre équipe. Munawar avait déjà planifié leur match avec son équipe, mais pendant la tâche, Anjali et Saisha, les plus proches confidents de Munawar dans la maison, ont changé le plan et l’ont choqué en disant qu’ils ne le faisaient pas dans leur équipe. Ils l’ont éliminé de la tâche et il a été évité à cause de leur décision.

En ce qui concerne la nomination, toute la maison est nominée pour l’élimination à l’exception du prince Narula.