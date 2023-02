Shivaleeka Oberoi, Abhishek Pathak Mehendi : les jeunes mariés partagent des photos d’un mariage de rêve

La star de Khuda Haafiz, Shivaleeka Oberoi, s’est mariée au réalisateur de Drishyam 2, Abhishek Pathak. Le couple s’est marié le 9 février 2023 à Goa en présence d’un nombre limité d’invités. On dirait que Bollywood a choisi la saison des amours pour se marier. Après Sidharth Malhotra et Kiara Advani, un autre grand mariage Bollywoood a été celui de Shivaleeka Oberoi et Abhishek Pathak. Après avoir partagé des photos fascinantes du mariage, l’actrice a maintenant publié des photos de Mehendi.

Le couple s’est servi de son compte Instagram pour publier en collaboration sa cérémonie Mehendi. Ils ont posté une série de photos des festivités du mariage et cela ressemblait à un rêve. Shivaleeka a enfilé un ensemble sharara vert imprimé tandis qu’Abhishek a choisi un ensemble kurta blanc uni en l’associant à une veste imprimée colorée. Partageant de belles photos sur les réseaux sociaux, ils ont sous-titré le message “Tout le soleil et les arcs-en-ciel”.

Sur les photos, Abhishek a planté un baiser sur le front de sa bien-aimée alors qu’ils sont tous les deux assis sur une balançoire à thème floral. Le couple a été capturé franchement alors qu’ils regardaient leur mehendi et souriaient. Shivaleeka et Abhishek avaient l’air heureux alors qu’ils posaient pour la caméra en se tenant la main. Sur une autre photo, la mariée a posé en solo les yeux fermés et avait l’air élégante. Les jeunes mariés sont heureux de s’enfermer dans une relation à vie en tant que mari et femme.

Plus tôt, le couple a partagé son album de mariage sur ses poignées Instagram. Shivaleeka avait l’air jolie comme une mariée dans un lehnga rouge l’accessoirisant avec de lourds bijoux. Abhishek a opté pour un sherwani de couleur beige pour le mariage. Ils partagent de belles photos et on voit Abhishek embrasser la joue de la mariée. Plus tard, elle a également partagé la vidéo du mariage. Les deux se sont rencontrés sur les tournages du film Khuda Hafiz réalisé par Abhishek Pathak et titré par Shivaleeka Oberoi avec Vidyut Jammwal.