Shivaji Satam se souvient d’avoir partagé un moment d’émotion avec Sanjay Dutt alors qu’il avouait l’affaire des attentats à la bombe de 1993 : « Ye bag aaya, main phas gaya »

Shivaji Satam a récemment partagé un moment émouvant avec Sanjay Dutt lors d’une période difficile de la vie de Dutt. Au milieu des audiences judiciaires liées aux explosions de Mumbai en 1993, Dutt s’est confié à Satam. Bien qu’acquitté des accusations d’attentat à la bombe, il a été condamné à six ans de prison en 2007 pour possession illégale d’armes.

Dans une récente interview avec Friday Talkies, Shivaji a raconté un tournage mémorable mettant en vedette le camée de Dutt. Il a mentionné que l’acteur devait se présenter au tribunal tous les jours pendant le tournage. Dans le film, Shivaji a dépeint un père dont la fille avait un dernier souhait de voir Sanjay Dutt. Malgré les heures tardives, Dutt est arrivé sur le plateau à 2 heures du matin après ses audiences au tribunal pour tourner la scène. Shivaji a également réfléchi à leur collaboration dans Vaastavnotant que même alors, Sanju est resté humble et ne se comportait pas comme une star typique.

Alors qu’il travaillait sur Vaastav, un film marquant dans la carrière de Satam, Sanjay lui a confié son sentiment d’impuissance face à ses déboires judiciaires. Dutt a insisté sur le fait que le sac d’armes trouvé en sa possession avait été caché. Shivaji a réfléchi à leurs conversations, rappelant comment Dutt avait exprimé sa vulnérabilité, affirmant qu’il se sentait piégé par la situation. Shivaji le rassura, l’encourageant à rester lui-même. Tout au long de leur collaboration sur quatre à cinq films, il a trouvé que Dutt était un individu merveilleux et au grand cœur.

Un moment mémorable pour Shivaji Satam a été lorsque Sanjay Dutt l’a invité, lui et quelques amis, à déjeuner. Au cours du rassemblement, Shivaji a remarqué que Dutt utilisait l’un des derniers téléphones portables disponibles à l’époque et l’a complimenté. Après le repas, Dutt a surpris Shivaji en retirant sa carte SIM et en lui tendant le téléphone, disant qu’il en avait une autre et encourageant Shivaji à garder celui-ci. Ce geste a mis en valeur la nature généreuse de Dutt et a laissé une impression durable sur Shivaji.

Sanjay Dutt a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique en 1981 avec Rocky. Il s’est ensuite fait connaître pour sa polyvalence, jouant dans des films remarquables tels que Naam, Saajan, Khalnaïket Vaastav, acclamé par la critique.