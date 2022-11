Shiva Thapa remporte l’argent historique alors que l’Inde termine les championnats asiatiques de boxe avec 12 médailles

Shiva Thapa a couronné la magnifique campagne de l’Inde en remportant une médaille d’argent historique alors que le pays a conclu les Championnats asiatiques de boxe d’élite ASBC 2022 avec 12 médailles à Amman, en Jordanie, samedi.

Il s’agissait de la troisième médaille d’argent et de la sixième médaille d’argent de Thapa au prestigieux tournoi, ce qui fait de lui le pugiliste masculin le plus titré de l’histoire des championnats. Ses deux précédentes médailles d’argent sont survenues en 2017 et 2021. Il a également décroché le titre lors de l’édition 2013 et obtenu des médailles de bronze en 2015 et 2019.

Face à Abdullaev Ruslan d’Ouzbékistan dans la finale masculine des 63,5 kg, Thapa a pris un départ prudent et a semblé gagner en confiance au fur et à mesure que le combat avançait. Cependant, sa quête d’une deuxième médaille d’or aux Championnats d’Asie a été interrompue par une malheureuse blessure qu’il a subie au genou droit au deuxième tour du combat. Le boxeur né à Guwahati n’étant pas en état de continuer, son adversaire ouzbek a été déclaré vainqueur par les arbitres avec le verdict du RSC.

Avec l’ajout de l’argent le dernier jour, l’Inde a accumulé un grand total de 12 médailles dans la compétition, dont quatre d’or, deux d’argent et six de bronze. Sur les 12 médailles, les pugilistes féminines ont contribué à sept alors que l’Inde a remporté la première place dans la section féminine, suivie du Kazakhstan, qui a terminé deuxième avec trois médailles d’or. L’édition 2022 des championnats a vu une compétition féroce en présence de 257 top boxeurs de 27 pays.

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, Lovlina Borgohain (75 kg), a remporté la médaille d’or avec Alfiya Pathan (+81 kg), Saweety Boora (81 kg) et Parveen Hooda (63 kg). Minakshi (52 kg) a remporté la médaille d’argent tandis qu’Ankushita Boro (66 kg) et Preeti Dahiya (57 kg) ont chacune remporté la médaille de bronze.

En revanche, Narender (+92kg), Sumit (75kg), Mohammad Hussamuddin (57kg) et Govind Kumar Sahani (48kg) ont réussi à décrocher des médailles de bronze chez les hommes.

Médaillés indiens :

Femmes:

Or : Alfiya Pathan (+81kg), Saweety Boora (81kg), Lovlina Borgohain (75kg), Parveen Hooda (63kg) ;

Argent : Minakshi (52 kg) ;

Bronze : Ankushita Boro (66kg) et Preeti Dahiya (57kg)

Hommes:

Argent : Shiva Thapa (63,5 kg) ;

Bronze : Narender (+92kg), Sumit (75kg), Mohammad Hussamuddin (57kg) et Govind Kumar Sahani (48kg)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici