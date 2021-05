Shiva Thapa remporte la cinquième médaille consécutive aux championnats asiatiques de boxe alors qu’il entame les demi-finales

Shiva Thapa a réalisé une performance scintillante pour devancer Nader Odah en quart de finale masculin 64 kg aux Championnats asiatiques de boxe ASBC 2021 à Dubaï mardi. Avec une victoire complète de 5-0 contre le Koweïtien Odah, le boxeur de l’Assam s’est qualifié pour les demi-finales et a également confirmé sa cinquième médaille consécutive aux Championnats d’Asie. Auparavant, Thapa a remporté une médaille d’or (2013), une d’argent (2017) et deux de bronze (2015 et 2019) aux Championnats. Montrant une belle démonstration de boxe offensive, Thapa a dominé Odah tout au long du combat et ne lui a pratiquement pas donné l’occasion de marquer un point. L’Indien aura une tâche difficile lors des 4 derniers tours alors qu’il affrontera Bakhodur Usmonov, tête de série, du Tadjikistan.

Plus tôt lors de la deuxième journée de l’événement prestigieux, organisé conjointement par la Fédération de boxe indienne (BFI) et la Fédération de boxe des Émirats arabes unis, Mohammad Hussamuddin s’est battu 1-4 contre le champion du monde en titre et tête de série Mirazizbek Mirzahalilov chez les hommes. Quarts de finale de 56 kg. Le champion en titre Mirzahalilov a commencé le concours avec une intention agressive et a vu des coups de poing féroces. Hussamuddin a cependant tenté de prendre de l’élan avec une bonne défense et des coups de poing en contre-attaque mais le boxeur ouzbek expérimenté n’a laissé aucune chance à l’Indien de revenir avant de remporter une victoire 4-1 dans le match serré.

Plus tard ce soir, quatre autres Indiens seront en action en quarts de finale. Simranjit Kaur (60kg), Sakshi (54kg), Jasmine (57kg) et Sanjeet (91kg) chercheront à assurer des médailles pour le pays dans leurs catégories respectives.

Le troisième jour de l’événement prestigieux, organisé conjointement par la Fédération indienne de boxe (BFI) et la Fédération de boxe des Émirats arabes unis, verra les pugilistes indiens olympiques masculins Amit Panghal, Vikas Krishan et Ashish Kumar lancer leur campagne aux côtés de deux autres boxeurs. en quart de finale mercredi.

Le médaillé d’argent aux Championnats du monde et champion en titre Panghal devra relever un défi de taille de Kharkhuu Enkhmandakh dans le combat de 52 kg. Lors de la dernière rencontre du duo lors des éliminatoires olympiques asiatiques à Amman, en Jordanie, l’année dernière, le boxeur mongol s’était battu dur avant que l’Indien ne réussisse à gagner. Le champion des Jeux asiatiques Vikas Krishan affrontera l’Iran musulman Malamir en 69 kg.

Ashish Kumar (75 kg), qui a décroché la médaille d’argent lors de la dernière édition de l’épreuve, et Narender (+ 91 kg) affronteront également de puissants adversaires du Kazakhstan. Alors qu’Ashish disputera le médaillé d’argent aux Championnats du monde et aux Jeux asiatiques Abilkhan Amankul, Narender devrait se battre contre le double médaillé d’argent aux championnats du monde Kamshybek Kunkabayev, qui vise également sa troisième médaille consécutive aux championnats asiatiques.

L’actuel champion national du Pendjab, le boxeur Varinder Singh (60 kg) est l’autre pugiliste indien qui cherchera à confirmer une médaille pour le pays alors qu’il affrontera Jere Cruz, des Philippines, en huitièmes de finale légers.

Dans le match d’ouverture de 81 kg disputé tard dans la nuit lundi, Sumit Sangwan a subi une défaite 5-0 contre le boxeur iranien Meysam Gheshlaghi.

Les championnats en cours ont été témoins de la présence de 150 boxeurs de 17 pays, y compris des nations de boxe fortes telles que l’Inde, l’Ouzbékistan et les Philippines.

