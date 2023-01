Shiva Thapa, Hussamuddin Clinch Gold ; Les services défendent leur couronne

Les grands favoris Shiva Thapa et Mohammad Hussamuddin se sont frayé un chemin vers des victoires remarquables et ont remporté des médailles d’or tandis que les champions en titre Services Sports Control Board (SSCB) ont dominé le classement avec 10 médailles aux 6e Championnats nationaux de boxe masculine d’élite, ici vendredi.

Le sextuple médaillé asiatique Shiva of Assam a passé une journée assez confortable au bureau en battant le médaillé de bronze des Championnats du monde juniors 2021 Ankit Narwal du Railways Sports Promotion Board (RSPB) pour gagner par décision unanime dans la finale des 63,5 kg.

En revanche, le pugiliste SSCB Mohammad Hussamuddin a dû travailler dur pour l’emporter contre le champion du monde junior 2016 Sachin de la RSPB lors de la finale des 57 kg. Après avoir subi une défaite lors de la finale de l’an dernier, le double médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth a fait preuve d’une ténacité brillante pour sortir victorieux cette fois-ci avec un score de 4-1.

Le médaillé de bronze des Championnats d’Asie 2022 Narender (+92) a reçu une victoire lors de son combat final contre le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth 2022 Sagar qui n’a pas pu participer au match en raison d’une blessure mineure.

Aux côtés de Hussamuddin et Narender, les pugilistes du SSCB ont volé la vedette lors de la dernière journée du tournoi alors que l’équipe a défendu avec succès sa couronne aux Championnats nationaux de boxe masculine avec un total de six médailles d’or, une d’argent et trois de bronze. Bishwamitra Chongtham (51 kg), Sachin (54 kg), Akash (67 kg) et Sumit (75 kg) étaient les autres médaillés d’or de l’équipe.

La RSPB, avec deux médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze, et le Punjab avec une médaille d’or, deux d’argent et six de bronze ont respectivement remporté les deuxième et troisième positions.

Les boxeurs autochtones Abhimanyu Loura (80 kg) et Naveen Kumar (92 kg) ont couronné leurs brillantes campagnes avec des victoires âprement disputées qui leur ont valu l’or dans leurs catégories respectives.

Abhimanyu, qui avait enregistré une superbe victoire contre l’olympien de Tokyo Ashish Kumar en quart de finale, a reproduit ce courage et cette confiance lors de son combat en finale contre Sahil de Chandigarh. Le médaillé de bronze des Championnats d’Asie de la jeunesse 2019 a fait face à une rude concurrence de la part de son adversaire, mais a utilisé ses capacités techniques et ses prouesses offensives dynamiques pour sceller une victoire 4-1.

Naveen, quant à lui, a affronté le champion d’Asie 2021 Sanjeet de SSCB dans ce qui était une répétition de la finale de l’année dernière dans la compétition où ce dernier avait prévalu. Cependant, Naveen s’est assuré que ce n’était pas le cas cette année en devançant son adversaire pour assurer une victoire mémorable 4-1 dans une rencontre captivante.

Le médaillé de bronze des Championnats d’Asie 2022 Govind Sahani (48 kg) et le médaillé de bronze asiatique 2021 Varinder Singh (60 kg) ont défendu leur titre et remporté l’or pour la RSPB. Alors que Govind a battu Keisham Singh de Manipur avec une victoire 5-0, Varinder a gagné contre Vijay Kumar du Pendjab avec le même score.

Kartik du Pendjab (86 kg) et Nishant Dev du Karnataka (71 kg) ont également obtenu des médailles d’or dans leurs catégories respectives lors du prestigieux tournoi qui a vu la participation de 386 boxeurs combattant dans 13 catégories de poids.

Outre les médailles, Abhimanyu Loura a également reçu le prix du meilleur pugiliste prometteur. Kartik du Punjab a obtenu le prix du meilleur boxeur tandis que Zoram Muana du Mizoram a reçu le prix du meilleur challenger.

