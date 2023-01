Shiva Thapa et Rohit Tokas avancent vers les quartiers

Le sextuple médaillé asiatique Shiva Thapa et le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth de 2022 et Rohit Tokas ont produit des performances sensationnelles le troisième jour et se sont qualifiés pour les quarts de finale des 6e championnats nationaux de boxe masculine élite lundi.

Représentant l’Assam, Thapa (63,5 kg) a affronté Jaswinder Singh de Delhi lors de son combat en huitièmes de finale. Fidèle à son nom, le médaillé de bronze des Championnats du monde 2015 a utilisé son expérience et sa capacité technique suprême pour dominer le combat et a remporté la victoire par décision unanime. Il affrontera le vainqueur du combat entre Sanu T. du Kerala et Ashutosh Kumar du Pendjab lors de son combat de quart de finale mercredi.

Tokas (67 kg), qui représente le Railway Sports Promotion Board (RSPB), a affronté Jai Singh du Chhattisgarh et, tout comme Thapa, a réalisé une performance exceptionnelle. Grâce à son talent offensif, Tokas a pris le dessus sur son adversaire et a réussi à le faire taire tout au long du combat. Il a scellé une victoire bien méritée 5-0 et montera sur le ring contre le vainqueur du combat entre Nishchaya de la police indienne et Aman Duhan de l’Haryana en quarts de finale mercredi.

Le médaillé d’argent des Jeux asiatiques de 2019 Ashish Kumar (80 kg) de l’Himachal Pradesh a également dépassé l’étape des huitièmes de finale en faisant un travail léger sur Sumit Poonia du Rajasthan. Se frayant un chemin vers une victoire de 5 à 0, Ashish participera aux quarts de finale mercredi.

Le champion du monde de la jeunesse 2016, Sachin (57 kg) s’est également imposé dans son combat contre Neeraj de l’Haryana. Le pugiliste de la RSPB était à son meilleur niveau d’attaque et a maîtrisé son adversaire pour remporter le combat 5:0. Il affrontera S. Sahil de Chattisgarh lors de son combat en huitièmes de finale mardi.

Shivam Tiwari (60 kg) de la police indienne a enregistré une victoire écrasante de 5 à 0 contre Savio Michael de Telangana pour se qualifier pour les huitièmes de finale où il rencontrera Prashant Yadav de Delhi.

Alors que Rushikesh Goud (57 kg) du Maharashtra a battu Sonu du Bihar avec une victoire de 5 à 0, Pavan Kumar N. (51 kg) du Karnataka a triomphé de Pawan Kumar Arya de l’Uttarakhand avec le même score.

Au total, 386 boxeurs de 13 catégories de poids différentes participent aux championnats.

