Shiva Thapa décroche une sixième médaille record aux championnats d’Asie de boxe

L’Indien Shiva Thapa est devenu dimanche le tout premier boxeur masculin de l’histoire des Championnats d’Asie à remporter six médailles après avoir battu Minsu Choi de Corée du Sud pour se qualifier pour les demi-finales à Amman, en Jordanie.

Le chevronné Thapa (63,5 kg) l’a emporté 4-1 sur Choi en quart de finale des poids welters légers pour s’assurer sa sixième médaille consécutive.

Le joueur de 28 ans a dominé du début à la fin, utilisant ses jabs à bon escient.

Avec cette victoire, Thapa est assuré d’au moins une médaille de bronze dans l’édition en cours, améliorant ainsi sa propre position de boxeur indien le plus titré du tournoi.

Son palmarès comprend une médaille d’or (2013), deux d’argent (2017 et 2021) et autant de médailles de bronze (2015 et 2019).

Il a dépassé la légende kazakhe Vassiliy Levit, médaillé d’argent olympique et double médaillé de bronze mondial, qui était le seul autre pugiliste masculin avec cinq médailles aux championnats d’Asie.

Les légendes de la boxe féminine MC Mary Kom (7) et L Sarita Devi (8) ont plus de médailles asiatiques que Thapa, cette dernière ayant la distinction d’en remporter six consécutives, dont cinq en or, au sommet de ses prouesses.

Le double médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth Mohammad Hussamuddin (57 kg) et Govind Kumar Sahani (48 kg) se sont également qualifiés pour les demi-finales alors que le nombre de médailles de l’Inde continuait d’augmenter.

Face au Sud-Coréen Haengseok Lee en quart de finale, Hussamuddin (57 kg) a pris du retard tôt avec son rival décrochant des coups francs au premier tour.

Avec la perspective d’un bouleversement imminent, le médaillé de bronze du Commonwealth Hussamuddin a utilisé son expérience pour faire un retour. Il a tout mis en œuvre lors des deux tours suivants pour dominer son chemin vers une victoire 5-0 et garantir une nouvelle médaille à l’Inde.

Hussamuddin affrontera le médaillé d’argent des Championnats du monde 2021 Serik Temirzha lors de son combat en demi-finale le 10 novembre.

Dans l’autre quart de finale, la médaillée d’or de l’Open de Thaïlande Ananta Chopade (54 kg) s’est retirée de la compétition après avoir subi une défaite 0-4 contre Seidekmatov Sanzhai du Kirghizistan.

Samedi soir, Anikushita Boro (56 kg) et Lovlina Borgohain (75 kg) ont prévalu sur Tsubata Arsia du Japon et Valentina Khalzova du Kazakhstan, respectivement, pour se qualifier pour les demi-finales.

La médaillée de bronze olympique Lovlina, qui concourait pour la première fois dans la catégorie des 75 kg lors d’un tournoi international, a dû travailler dur pour remporter une victoire par décision partagée 3-2 contre la championne du monde 2016 Khalzova.

La boxeuse de l’Assam, qui a remporté la médaille de bronze en 69 kg aux Jeux olympiques de Tokyo, est passée à la division 75 kg car son ancienne catégorie de poids ne figure pas aux Jeux olympiques de Paris.

Cependant, c’était la fin de la route pour Pooja (70 kg), qui a subi une défaite 0-5 face à la Kazakhstanaise Dariga Shakimova lors de ses huit derniers combats.

Plus tôt samedi, les débutants Minakshi (52 kg) et Preeti (57 kg) et le médaillé de bronze aux championnats du monde Parveen avaient scellé leur place en demi-finale.

Cinq pugilistes masculins indiens – Narender (+92 kg), Naveen Kumar (92 kg), Lakshya Chahar (80 kg), Sumit (75 kg) et Sachin (71 kg) – monteront sur le ring lundi pour participer aux quarts de finale.

La compétition voit la participation de 267 boxeurs des 27 meilleures nations de boxe.

