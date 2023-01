Shiva Thapa croise devant Manish Kaushik pour atteindre la finale

Lors de l’affrontement très attendu des demi-finales, le sextuple médaillé asiatique Shiva Thapa a fait ses preuves en enregistrant une victoire remarquable contre le médaillé de bronze des Championnats du monde 2019 Manish Kaushik et s’est qualifié pour la finale des 6e Championnats nationaux de boxe masculine d’élite à Hisar. jeudi.

Après s’être affrontés à plusieurs reprises dans le passé, Thapa d’Assam et Kaushik du Conseil de contrôle des sports des services (SSCB) ont produit des compétitions à succès, cette rencontre n’étant pas différente. Les deux pugilistes ont commencé de manière agressive dès le départ sans hésiter à montrer leur force et à établir leur domination sur l’autre. Au fur et à mesure que le combat progressait, Thapa a utilisé son expérience pour prendre en charge le match en jugeant intelligemment les attaques de son adversaire pour les esquiver avec ses pieds rapides tout en décrochant des coups plus précis.

En fin de compte, le médaillé de bronze du Championnat du monde 2015 a réussi à prendre le dessus sur Kaushik et a enregistré une victoire retentissante 5-0 par décision unanime. Il affrontera le médaillé d’argent des Championnats du monde juniors 2019, Ankit Narwal, qui représente le Railways Sports Promotion Board (RSPB) en finale de la catégorie des 63,5 kg.

Le champion d’Asie 2021 Sanjeet (92 kg) qui représente SSCB a fait une démonstration de force en remportant une confortable victoire contre Ashish Bhandor de l’Himachal Pradesh. Démontrant sa puissance et sa capacité technique suprême, Sanjeet n’a donné aucune chance à son adversaire de revenir dans le combat et a scellé sa place en finale après que l’arbitre a arrêté le concours (RSC) au deuxième tour.

Les coéquipiers SSCB de Sanjeet, les médaillés de bronze des Championnats d’Asie 2022 Sumit (75 kg) et Narender (+92 kg) ont régné en maître dans leurs combats en demi-finale avec des triomphes 5:0. Alors que Sumit a battu Tinderpal Singh du Pendjab, Narender a gagné contre Jaipal Singh du Pendjab et s’est qualifié pour la finale.

Représentant RSPB, Sagar (+92kg) affrontait Akash de Delhi. Le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth de 2022 a fait un travail léger sur son adversaire et affrontera Narender en finale.

Pendant ce temps, Abhinash Jamwal de l’Himachal Pradesh a surpris le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth 2022 Rohit Tokas de la RSPB en demi-finale des 67 kg. Le combat très disputé a vu les deux pugilistes tout donner, mais la détermination de Jamwal l’a aidé à devancer son homologue et à remporter une victoire 4-3 après la révision du combat. Il affrontera Akash de SSCB lors de son dernier combat.

Le double médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth, Mohammad Hussamuddin, qui représente la SSCB, a blanchi Ashish Kumar de l’Himachal Pradesh pour gagner par décision unanime. Il affrontera Sachin de la RSPB en finale de la catégorie 57 kg.

Le duo RSPB de Govind Sahani (48 kg) et Varinder Singh (60 kg) a assuré sa place en finale avec des victoires identiques 5-0 sur Neeraj Swami de Delhi et Suni Chouhan de l’Uttar Pradesh respectivement.

Le combat final de toutes les catégories de poids se jouera vendredi.

