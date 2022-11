Shiv Thakare, Sajid Khan et d’autres décident si Gautam Vig mérite un pouvoir spécial en tant que capitaine

Dans les récents épisodes de Bigg Boss 16, tous les colocataires ont été vus se liguer contre Gautam Singh Vig pour avoir choisi la capitainerie plutôt que la ration. Tout le monde dans la maison a protesté de diverses manières contre le nouveau capitaine pour avoir pris cette décision égoïste. Alors que le jour de la nomination arrive, fidèle au thème de cette saison, le maître de maison a encore une fois joué son jeu ! Dans l’épisode de ce soir, la tâche des nominations pour la semaine est annoncée, mais Bigg Boss donne aux colocataires une chance de décider si Gautam mérite d’obtenir un pouvoir spécial en tant que capitaine de la semaine lors de l’exercice de nomination. Il sera intéressant de voir si Gautam obtient son dû en tant que capitaine.





Ce n’est pas tout! Bigg Boss élève le frisson de l’activité de nomination en demandant aux candidats de “poignarder” celui qu’ils veulent nommer. Le maître de maison révèle qu’il surveille les membres de la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sait que de nombreux colocataires souhaitent enfoncer un poignard dans celui qu’ils méprisent et il permet donc aux membres de la maison de le faire devant tout le monde. Alors que de nombreuses stratégies se préparent et que les plans de jeu changent, faites attention à qui poignardera qui !





Avec tout cela, la simple demande d’Abdu Rozik à Bigg Boss pour du poulet conduira au chaos entre Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary, car cette dernière a ri lorsque Shalin a demandé du poulet supplémentaire. Shalin en profite pour faire un retour en force et lui rappelle ses demandes envers Rotis en arguant qu’il faut comprendre les besoins médicaux des autres.





Dans l’épisode de ce soir, les téléspectateurs seront également témoins de la rupture de l’adorable lien #Priyankit alors que Priyanka et Ankit ont leur premier crachat dans la série. Priyanka appelle l’inquiétude d’Ankit une farce et Ankit demande à Priyanka de bien jouer son jeu. Ils avouent tous les deux qu’ils se tolèrent depuis deux ans. Leur relation survivra-t-elle à travers ce combat ?