Shiv Thakare pleure de manière incontrôlable, MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia s’effondrent après la sortie d’Abdu Rozik

Comme indiqué précédemment, le moment le plus triste de Bigg Boss 16 laisse des colocataires entiers brisés et brisés. Aujourd’hui est le jour où la sortie d’Abdu Rozik de la maison sera télédiffusée, et les images sont déchirantes. Selon la nouvelle promo partagée par la chaîne, le chef de projet confirme qu’ils n’ont jamais rencontré une telle tournure au cours des 15 dernières saisons.

Alors que BB annonce la sortie d’Abdu, tous les colocataires, y compris Archana Gautam, sont choqués. Le chanteur le plus adorable Chota Bhaijaan termine son voyage Bigg Boss, et il laisse tout le monde en larmes. Parmi les concurrents, Shiv Thakare et MC Stan sont les plus touchés par le congé d’Abdu. Shiv pleure de façon incontrôlable et se souvient de son petit frère Abdu. Sajid Khan dit qu’avant même que BB n’annonce le sort d’Abdu, il sentait que quelque chose se préparait. Même Tina Datta s’effondre et se souvient de la contribution d’Abdu dans son passage, et dit “Il a toujours été là pour moi.”

Regardez la promo

Promo de sortie d’Abdu Rozik pic.twitter.com/FJO3YH3yUU — #BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) 13 janvier 2023

Hormis Abdu, Sreejita De a été expulsé vendredi et les trois autres membres nommés, MC Stan, Nimrit et Sumbul Toqueer ont été sauvés par le public. Il y a cinq jours, selon les informations fournies par The Khabri, il a été rapporté qu’Abdu Rozik terminerait son voyage Bigg Boss le 12 janvier, car il avait des engagements antérieurs à remplir.

Pendant le week-end familial, Shiv a gagné la confiance de la mère de Shalin. Sunita Bhanot a même appelé Thakare son troisième fils. Actuellement, la mère de Shalin, Sunita, est entrée dans la maison pour rencontrer et interagir avec son fils et d’autres colocataires.

Sunita a passé un bon moment à rencontrer son fils après 100 jours, et après avoir interagi avec d’autres colocataires, dont Sumbul, Abdu Rozik, Sreejita et Archana, elle a dû partir. Avant de quitter la maison, Bigg Boss a demandé à tout le monde de se figer. Sr Bhanot a souhaité bonne chance aux concurrents et a eu un mot spécial avec Shiv.

Une source plus proche de Sunita a partagé que dans la maison, le gagnant du Bigg Boss Marathi S2 a gagné le cœur et la confiance de Shalin et de sa famille. Ainsi, Sunita a dit à Shiv qu’il était son troisième fils après Rahul Bhanot et Shalin. Sunita a en outre déclaré à Shiv qu’à partir de maintenant, il avait également une maison et une famille à Mumbai. Cette conversation a laissé Shiv ému.