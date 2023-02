Shiv Thakare-Nimrit Kaur torture Priyanka Choudhary et Archana Gautam pour une tâche en argent – Regardez

Après la dernière course pour le capitanat et l’exercice de nomination, Bigg Boss 16 oppose mandali aux membres non-mandali pour une tâche visant à faire revivre le prix de Rs 50 lakhs. Cette tâche exacerbe la tension existante entre les deux factions de la maison – les mandali (y compris Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, MC, Stan et Sumbul Touqeer Khan) qui croient au jeu en équipe et les membres non-mandali (Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot) qui ont été des joueurs individuels.

Le maître de la maison ordonne aux membres non-mandali de tenir un buzzer pendant une heure, alors qu’ils sont attachés avec un harnais et distraits par le mandali. Si le mandali réussit à les distraire, alors tout membre mandali qui gagne recevra le prix en argent de Rs. 50 lakhs. Inversement, si les non-mandali s’attachent au buzzer, alors quiconque remporte le trophée parmi eux recevra ledit prix en argent. UN





De plus, si le membre de l’équipe perdante remporte la saison, il recevra le prix en argent existant de Rs. 20 lakhs. Les enjeux sont importants, tout comme les ambitions des colocataires. Découvrez quelle équipe remporte cette tâche dans l’épisode de ce soir. Outre l’excitation de cette tâche, la maison est ébranlée par la tension du dernier exercice de nomination. Les membres de Mandali Shiv Thakare, MC Stan et Sumbul Touqeer Khan ont été nominés en raison d’un manque de jugement de Sumbul. Après la tâche, Sumbul ne veut tout simplement pas parler ou s’asseoir avec les membres du mandali et elle boude sans rien partager avec personne.

C’est peut-être le comportement de Sumbul qui amène Shiv Thakare à donner au mandali un discours d’encouragement sur la chance qu’il a d’avoir un système de soutien dans la maison. Il explique que Shalin, Archana et Priyanka doivent s’asseoir avec des gens qu’ils n’aiment pas pour le plaisir du jeu. Il souligne la principale différence entre les membres mandali et non mandali en soulignant que les premiers se renforcent parce que leur amitié est authentique. Reste à savoir si ce mandali reste solide jusqu’à la fin de la saison.

Vers la fin de l’épisode, le maître convoque Shiv et MC Stan dans la salle des confessions et demande pourquoi ils n’ont pas joué la carte de la victime. “Bigg Boss” souligne également que les deux garçons sont ceux qui essaient de se racheter et de garder le mandali lié.