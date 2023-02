Shiv Thakare, finaliste de Bigg Boss 16, reçoit un accueil royal dans la ville natale d’Amravati [View Pics and Videos]

Shiv Thakare, finaliste de Bigg Boss 16, est de retour dans sa ville natale d’Amravati. Le jeune homme qui dirige un studio de danse dans la ville a reçu un accueil enthousiaste. Il semble que les gens se soient rassemblés dans les rues pour voir le vainqueur de Bigg Boss Marathi 2. La maison de Shiv Thakare a été décorée de rangolis floraux et de ballons pour accueillir leur garçon. Le jeune homme a obtenu plus de voix que Priyanka Chahar Choudhary pour émerger en tant que finaliste. Deux membres du Mandali ont atterri dans le top 2. Cette fois, les résultats de Bigg Boss 16 étaient des plus inattendus et beaucoup de gens ont eu un choc.

Shiv Thakare était l’un des joueurs les plus forts du match. Il était également le leader du Mandali dans l’émission. Shiv Thakare voulait vraiment gagner Bigg Boss Hindi mais c’est son BFF MC Stan qui a remporté le trophée. Découvrez les photos sur les réseaux sociaux…

#Dernières nouvelles Inside Sources dit… Après avoir vu l’engouement d’Amravati #ArchanaGuatam penser à proposer #ShivThakare ? sur IG Live demain Son rêve d’épouser MP pourrait se réaliser de cette façon ???? pic.twitter.com/n0aBUVlCw4 SHIV (@BB16king) 14 février 2023

Le morceau du Maharashtra a été confirmé pour Khatron Ke Khiladi 13. Il y a des rumeurs selon lesquelles Colors lui aurait donné un contrat pour quelques années. Comme nous le savons, Colors Marathi est aussi une grande chaîne. Shiv Thakare veut travailler dans des films en devenant un héros ordinaire.