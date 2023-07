Shiv Shakti Tap Tyag Tandav rebondissements à venir cette semaine: la romance Sati et Shiv à son apogée, Prayag Yagya pour créer des ravages

La populaire émission de télévision Shiv Shakti : Tap Tyag Tandav ok Colors explore le parcours significatif de l’amour, de la responsabilité et du sacrifice du Seigneur Shiva et de la Déesse Shakti. Chaque histoire d’amour dans le monde peut être encouragée par leurs efforts et la joie de la transformation de l’autre. Alors que Shakti représente la création de la nature, Shiv représente la conscience dans son état naturel. Elle est la nourricière, alors qu’il est le destructeur. Ensemble, ces deux plus grandes énergies sont complètes. Dans le futur conte, l’histoire d’amour de Shiv Shakti sera racontée de leur point de vue pour la première fois.

Cette semaine, les rituels de mariage de Shiv et Shakti commencent. Sati promet à sa mère qu’elle essaiera de réparer les différences entre Daksh et Shiv. En attendant, la romance entre Sati et Shiv est à son apogée, mais Shiv doit s’acquitter de ses fonctions. Rahu kidnappe Surya et Shiv le sauve et c’est ainsi que commence Surya Grahan. Depuis sa diffusion télévisée, Shiv Shakti Tap Tyag Tandav a attiré l’attention pour sa scénographie ainsi que la représentation de la mythologie pertinente pour son titre.

L’émission, qui a été créée le 19 juin sur Colors TV, mettant en vedette Ram Yashvardhan et Subha Rajput dans les rôles respectifs de Shiv et Shakti, le spectacle à venir capture le voyage de deux entités divines, qui partagent un lien inséparable à travers les époques. Enrichi des meilleurs effets visuels et de la musique soul, ‘Shiv Shakti Tap Tyag Tandav’ créé et produit par Siddharth Kumar Tewary’s Productions Swastik. Bientôt, Prayag Yagya est annoncé où le drame majeur entre Daksha et Shiv se produit et comment il mène au prochain Yagya qui mène à l’un des plus grands sacrifices de Sati.