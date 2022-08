Shiv Kapur et SSP Chawrasia meilleurs parmi les Indiens

Le duo indien de Shiv Kapur et SSP Chawrasia a pris un bon départ avec trois moins de 68 ans pour se classer à égalité 12e à la fin du premier tour du quatrième tournoi de golf de la série internationale ici jeudi.

Quatre Indiens, dont le vétéran Jyoti Randhawa, ont tiré chacun moins de 70 points pour être à égalité au 39e rang. Les trois autres étaient Veer Ahlawat, qui a fait une bonne sortie la semaine dernière à Singapour, Rashid Khan, le finaliste du Mandiri Indonesian Open et Viraj Madappa, un fois vainqueur de l’Asian Tour.

Sur les cinq autres Indiens sur le terrain, seule Honey Baisoya (71) n’a pas dépassé le par. Il était T-71. Gaganjeet Bhullar, Ajeetesh Sandhu et S Chikkarangappa étaient tous T-89e avec des cartes de 72, tandis que Rahil Gangjee était plus bas au T-14e avec 73.

Le Thaïlandais Pavit Tangkamolprasert a débuté de manière sensationnelle avec sept oiselets d’affilée avant de lâcher un tir au huitième. Il a choisi deux autres birdies sur le dos neuf pour une carte de huit moins de 63 ans.

Pavit, double vainqueur de l’Asian Tour, a tiré 63. Il avait deux coups d’avance sur le Coréen Eric Chun (65). et l’Australien Brett Rumford sont tous arrivés avec 66 secondes.

Pavit était encore à deux coups du plus grand nombre de birdies consécutifs sur le circuit asiatique. Ce record de neuf est détenu par l’Autrichien Bernd Wiesberger au championnat Maybank 2017, puis les mensonges préférés n’ont pas été utilisés. Pavit a admis qu’il n’avait frappé qu’un seul mauvais coup et que c’était le huitième et qu’il avait fait un bogey. Il a réussi des oiselets les 11e et 16e sur le neuf retour et a raté quelques autres occasions.

Chun a produit l’une des plus belles rondes de tournoi de sa carrière professionnelle de 10 ans. Deux birdies sur le premier neuf et quatre sur le neuf de retour l’ont placé devant pour la première fois dans une épreuve du circuit asiatique. Diplômée de la North-western University aux États-Unis, la Coréenne a également passé une grande partie de son enfance à grandir en Malaisie.

