shíshálh, les cultures japonaises tissent des liens culturels au GPAG

Une symbiose artistique renouvelée après un an met en lumière l’importance du pouvoir matriarcal dans les sociétés japonaises et salish de la côte.

Deux artistes de la Sunshine Coast — Jessica Silvey et Miyuki Shinkai — ont collaboré lors de la vitrine Mind Over Matter du Sechelt Arts Festival 2023 au Seaside Centre.

« Nous travaillons ensemble depuis un certain temps sur le concept de Vérité et Réconciliation », a déclaré Shinkai, un souffleur de verre et designer d’origine japonaise et maintenant basé à Langdale. « Vous ne verrez peut-être pas grand chose ou quelque chose en cours, mais nous avons discuté de la manière dont nous pouvons intégrer nos idées et tracer la voie vers la vérité et la réconciliation. »

La collaboration fraîchement mise à jour de Shinkai et Silvey – sous le titre Echo from the Ancestral Land – a été inaugurée dans la galerie Eve Smart de la Gibsons Public Art Gallery avec une réception publique le 28 septembre.

Silvey, tisserande, éducatrice et propriétaire du Red Cedar Woman Weaving Studio à Sechelt, a rassemblé des artefacts traditionnels pour exprimer la riche culture de la nation shíshálh avant sa rencontre avec les puissances coloniales. Chacune contraste avec ses équivalents contemporains et commerciaux.

Dans son assemblage tridimensionnel Medicine, Silvey présente des produits pharmaceutiques produits en masse (y compris une bouteille en plastique de calciférol marquée « The Sunshine Vitamin ») comme contrepoint aux branches et branches de cèdre rassemblées dans des paniers tissés à la main. Un bandeau en cèdre légèrement noué est placé à proximité. Le cercle rugueux au toucher attire l’attention sur la vitalité de la chose qu’il est conçu pour envelopper : le siège de l’intellect humain.

« Au cours des 15 dernières années, les communautés salish de la côte ont connu un immense renouveau dans le tissage salish et le tissage de l’écorce de cèdre », a déclaré Jessica Silvey dans sa déclaration d’artiste. « Les jeunes enfants et les aînés tissent des liens et se connectent les uns aux autres et à leur culture. »

Parmi les objets trouvés par Needle, un récipient en plastique en écume de mer contenant des aiguilles à coudre en métal semble désuet comparé à la solidité invitante d’un os aiguisé.

Pour Shinkai, qui a créé une série de tentures murales comportant des inscriptions en calligraphie japonaise, anglaise, française et sháshíshálh (« Nous sommes la nature »), la valeur des vêtements et des outils traditionnels rappelle sa propre éducation et son héritage.

« Ma ville est près de Kyoto et les céramiques les plus anciennes trouvées là-bas avaient 20 000 ans », a déclaré Shinaki. « Tout était artisanal. Les gens ont dû apprendre à tisser et à cultiver leur propre nourriture, à s’abriter et à s’habiller, qu’ils soient pêcheurs ou agriculteurs.

Tout en travaillant ensemble, Silvey et Shinkai partageaient fréquemment un moment muet de reconnaissance entre les coutumes japonaises et shíshálh – puis se moquaient de la distance entre les formes traditionnelles de fabrication et le vide plastique de la production capitaliste. « Les gens deviennent incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes », observe Shinkai. « C’est beaucoup plus amusant si vous êtes capable de fabriquer vos propres objets. C’est aussi bon pour votre santé mentale. Nous en parlons tout le temps, de garder nos doigts occupés.

Les deux artistes ont découvert un autre parallèle culturel : la manière dont les femmes âgées se voient accorder pouvoir et respect. « Au Japon, le mentorat était simplement intégré », a ajouté Shinkai. « Quelqu’un qui est plus âgé, tu t’inclines et tu apprends de [them]. Et en vieillissant, vous prenez beaucoup de gens comme élèves. C’est en grande partie le fait des femmes de la communauté.

Les similitudes avec l’autorité matriarcale dans les traditions des Salish de la côte sont devenues évidentes. Alors que les communautés japonaises et shíshálh redécouvrent la richesse des pratiques traditionnelles, les femmes sont au premier plan. « Nous ne pouvons pas changer le passé », a déclaré Silvey. « Nous pouvons nous en guérir et choisir comment tisser notre propre avenir. »

L’écho de la terre ancestrale reste exposé à la Gibsons Public Art Gallery jusqu’au 27 octobre.