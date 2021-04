Il y a environ 40 ans, Shirley Williams était l’une des rares femmes en politique à être considérée à distance comme susceptible de devenir chef d’un parti et, encore plus à distance, Premier ministre.

En fait, il y avait peu de femmes en politique, point final.

Dans la mesure où quiconque aurait pu spéculer, la plupart auraient mis leur argent sur Shirley Williams ou sa collègue travailliste Barbara Castle, plutôt que sur Margaret Thatcher, qui était dans le parti supposément plus chauvin et avait déjà une réputation de fierté stridente.

Mme Williams, comme elle était connue pour la majeure partie de sa carrière, était beaucoup plus gentille – mais son héritage, comparé à celui de Thatcher et Thatcherism, était rare.

Hélas, la carrière politique de Shirley Williams est la preuve qu’être gentil ne suffit pas.

conseillé

Elle a vécu une vie longue et mouvementée, principalement occupée par la politique, en partie dans le milieu universitaire, et était motivée par toutes les bonnes croyances.

Dans ses mémoires Grimper les étagères – un clin d’œil à son ambition précoce et à sa maison d’enfance confortable remplie de livres à Chelsea – elle les déclare clairement: «Je n’ai jamais compris ni accepté que certaines personnes, à cause de l’accident de la naissance, devraient être tellement plus riches, avoir tellement de plus grandes opportunités et un meilleur accès à l’éducation, aux soins de santé et à un bon logement que d’autres. »

Assez juste, mais la carrière politique de Williams a été une série presque ininterrompue d’échecs pour changer de telles injustices, et une grande partie de ce qu’elle a accompli a été inversée.

Elle était la secrétaire à l’Éducation qui a aidé à détruire les lycées, en mettant en œuvre des compréhensifs, pour les voir blâmés pour un déclin des normes et réformés hors de l’existence par le nouveau Labour et Michael Gove.

Elle était secrétaire d’État à la consommation dans un monde perdu lorsque les gouvernements pensaient que la hausse des prix pouvait être abolie par décret, persuasion et subventions.

Elle pensait que la social-démocratie était la vague de l’avenir, alors que – comme l’a souligné Denis Healey, un social-démocrate collé aux travaillistes – le SDP promettait simplement un «meilleur hier».

Elle était l’une des principales figures féminines de son temps, mais elle n’a jamais représenté la direction du parti du parti travailliste ou du SDP lorsqu’elle a eu la chance de «briser le moule».

Elle a soutenu Nick Clegg, de manière cruciale, lorsque les libéraux démocrates décidaient d’entrer en coalition avec les conservateurs de David Cameron. Quel que soit le résultat de cette expérience – et l’histoire devient de plus en plus gentille à son égard – la liaison dangereuse a brisé le parti libéral-démocrate qu’elle avait tant fait pour construire.

Elle a fait campagne sur la ligne de piquetage pendant le conflit de Grunwick dans les années 1970 pour le droit automatique à la reconnaissance syndicale, et inlassablement dans les décennies suivantes pour la représentation proportionnelle, l’intégration européenne, l’égalité, l’internationalisme et les réfugiés. Toutes les nobles causes, toutes en retraite quasi permanente.

Elle était assurément l’une des politiciennes les plus populaires du pays, mais elle n’a jamais gagné une élection après 1983. Elle a défendu la modération, mais elle a rarement prévalu.

Ce qui est étonnant, c’est que rien de tout cela n’était de sa faute. Williams était tout simplement la mauvaise politicienne pour son époque, tout comme elle en était un produit et une défenseure éloquente de la sagesse conventionnelle de l’époque.

Elle a travaillé dur et n’a apparemment jamais refusé une invitation à écrire ou à parler pour ce qu’elle croyait depuis son plus jeune âge.

Pourtant, l’ampleur panoramique des défaites ne peut être ignorée.

À son époque, Shirley Williams était presque considérée comme une sainte politique, mais il s’est avéré qu’elle était la sainte patronne des causes perdues.