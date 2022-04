Shirley Raines, héroïne de l’année CNN, a plus à donner aux «rois» et aux «reines» de Skid Row

“C’est juste une opportunité vraiment incroyable pour les sans-abri d’être vus, aidés … pour que les gens comprennent ce qu’ils vivent”, a-t-elle déclaré.

Fondatrice de l’organisation à but non lucratif Beauty 2 the Streetz, Raines fournit chaque semaine des services de coiffure et de maquillage, de la nourriture, des vêtements, des articles d’hygiène et de sécurité à des milliers de sans-abri. Elle espère que le prix continuera d’attirer l’attention d’une communauté en difficulté et souvent négligée.

“Je pense qu’il est important de changer le récit de ce que les gens pensent de Skid Row, pour voir les points communs que nous avons”, a déclaré Raines.

Beau temps, mauvais temps, elle s’installe chaque semaine au coin de la 5ème et de Towne pour servir ceux qu’elle appelle les “Kings” et les “Queens”. Son objectif est de les aider à se voir comme dignes, que cela signifie une coupe de cheveux, un soin du visage, un repas copieux ou un câlin.

Raines dit qu’elle sait ce que ça fait d’être étiquetée. Pendant des décennies, elle a lutté contre l’insécurité financière, le chagrin et la perte après la mort de son premier fils.

“Le monde m’a regardée et a probablement pensé la même chose qu’aux sans-abri quand ils les croisent”, a-t-elle déclaré. “Tu ne sais jamais ce que quelqu’un traverse, tu sais?”

Après avoir fait du bénévolat auprès d’un groupe religieux à Skid Row, Raines a déclaré que c’était la communauté des sans-abri qui l’avait aidée à trouver un but.

“Je suis allée à Skid Row, je me suis dit : « Oh, c’est là que se trouvent tous les gens brisés ? Oh, je vous ai tous cherchés toute ma vie », a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais voulu partir.”

Très tôt, Raines a commencé à diffuser en direct ses événements Beauty 2 the Streetz sur Instagram et Tik Tok et a rapidement rassemblé un public dévoué sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 4 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux – des personnes qui veulent non seulement l’aider, mais aussi suivre son travail et sa vie. En cas de besoin, Raines fait souvent appel à eux pour des tentes et des articles d’hygiène donnés.

Et en 2021, lorsque Raines a découvert qu’elle faisait partie du Top 10 des héros CNN, elle a également encouragé ses abonnés à voter pour elle pour le héros CNN de l’année.

“Même si vous voulez dire que cela n’a pas vraiment d’importance, soyons réalistes. Je voulais apporter ce prix en argent, cette victoire, cette reconnaissance à la communauté”, a-t-elle déclaré. “Ça fait vraiment du bien de savoir que les réseaux sociaux ont vraiment secoué avec nous.”

Raines a reçu le prix des hôtes Anderson Cooper et Kelly Ripa et a remercié la communauté de Skid Row et ses enfants, y compris son défunt fils, qui ont inspiré son travail.

“Je voulais que les gens comprennent que vous ne regardez pas une femme qui a enterré un enfant, qui a lancé une organisation à but non lucratif, a repris sa vie en main, et maintenant elle est une gagnante de CNN Hero”, a déclaré Raines. “Vous regardez une femme qui a fait toutes ces choses et qui reste très brisée, mais qui est toujours une gagnante de CNN Hero.”

L’organisation de Raines a reçu 100 000 $ pour étendre son travail, et elle dit que l’argent sera utilisé pour des programmes d’alimentation. Alors que les populations de sans-abri augmentent, elle dit qu’elles ont plus que jamais besoin de soutien.

“Le travail continue”, a déclaré Raines. “Mais c’est la chose la plus difficile d’obtenir du soutien et de l’aide. Il y a un énorme besoin de tentes (et) de couvertures ici.”

Pour ceux que Raines sert, l’honneur et le prix ont en effet été une victoire.

“C’était comme un sentiment d’équipe”, a déclaré Michael Jackson, résident de Skid Row, qui figurait dans l’article de profil de Raines. “Tout le monde s’approchait de moi … J’étais heureux et fier de la connaître. Elle a aidé plus de gens que vous ne pouvez l’imaginer.”

Malgré l’honneur, Raines dit qu’elle veut rester ancrée et ne se considère pas comme une héroïne.

“Je ne fais pas de trucs de héros, je fais des trucs humains”, a-t-elle déclaré. “Je travaille ici dans la rue pour gagner la confiance de ma communauté. Le monde a eu cette opportunité de voter pour 10 organisations incroyables. Et ils en ont choisi une qui s’occupait des sans-abrisme… à eux qui pourraient dire, ‘Oh mon dieu. Les gens sont vraiment attentifs. Les gens s’en soucient vraiment.'”

Vous voulez vous impliquer? Vérifier le site Beauty 2 the Streetz et voyez comment vous aider.