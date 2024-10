Shirley MacLaine parle de sa rencontre inconfortable avec Donald Trump dans les années 80

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Shirley MacLaine se souvient d’une rencontre difficile avec Donald Trump dans les années 1980.

Dans un extrait de son nouveau livre Le Mur de la Vie : Images et histoires de cette merveilleuse viel’actrice oscarisée de 90 ans a déclaré qu’elle avait rencontré 13 présidents américains, dont le 45e et actuel candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Dans le livre, elle se souvient avoir rencontré l’ancien président « lors d’une réception » dans les années 80, notant que toute cette rencontre la mettait extrêmement mal à l’aise.

MacLaine a dit Personnes qu’elle et Trump se sont croisés pour la première fois alors qu’elle visitait un espace dans le bâtiment 666 de la Cinquième Avenue à Manhattan, une propriété que Trump possédait à l’époque. À l’époque, Trump était un magnat de l’immobilier qui gagnait rapidement en notoriété après son apparition sur le Spectacle d’Oprah Winfrey et David Letterman.

« Il y avait un appartement vacant dans cet immeuble », a-t-elle déclaré au média. «Je suis allé le voir et je suis entré parce que je savais qu’il était disponible et qu’il était là. Nous nous sommes rencontrés dans une pièce où personne d’autre ne se trouvait.

Elle a noté : « Dans sa tête, je pouvais voir qu’il se déshabillait ainsi que moi, et je suis sortie de là très vite. Je n’ai pas non plus pris l’appartement – ​​et c’était trop cher.

MacLaine n’a pas seulement repensé à ses rencontres avec les dirigeants mondiaux ; elle a réfléchi à la façon dont ces moments l’ont placée directement au milieu de l’histoire. L’une de ces soirées était la légendaire célébration de l’anniversaire de JFK en 1962 au Madison Square Garden, où Marilyn Monroe a offert une sérénade au président avec son sensuel « Joyeux anniversaire ». MacLaine a rejoint Jimmy Durante sur scène ce soir-là, ajoutant son pouvoir de star à ce qui allait être l’une des nuits les plus inoubliables de l’histoire présidentielle.

ouvrir l’image dans la galerie Marilyn Monroe au concert d’anniversaire de JFK au Madison Square Garden de New York en 1962 ( Bibliothèque Cecil Stoughton/John F. Kennedy )

Mais ce n’était pas sa seule implication avec les Kennedy, avec le livre présentant une photo de l’afterparty ainsi qu’une histoire juteuse impliquant John et Robert Kennedy et Marilyn Monroe. Il comprend également une photo de MacLaine avec le plus jeune frère et sœur de Kennedy, Ted, prise 22 ans plus tard. « Ici, je raconte l’histoire à Teddy en 1984 », écrit-elle. « Il rit de la façon dont ses frères ont toujours réussi à s’en sortir. »

MacLaine a rencontré presque tous les présidents depuis l’élection de Harry Truman en 1945, à une exception près jusqu’à présent.

«Je n’ai jamais rencontré [Richard] Nixon », se souvient-elle. « Je pensais qu’il était ridicule et je n’aurais pas voulu le rencontrer. »

Elle se souvient avoir été « fascinée par [Jimmy Carter’s] intelligence » et aimer sincèrement «[Ronald] Reagan en tant que personne; il était un favori du show business.