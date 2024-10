Shirley MacLaine, lauréate d’un Oscar, réfléchit à « l’appréciation de l’enchantement » et à ses prochains projets de vie

Shirley MacLaine, une actrice et auteure légendaire connue pour croire en la réincarnation, a récemment partagé ses réflexions sur la prochaine vie.

En parlant à Personnes juste après le lancement de son nouveau livre Le Mur de la VieMacLaine a déclaré qu’elle « ne se demande pas combien de temps » il lui reste et n’a pas beaucoup réfléchi à ce qui se passera dans sa prochaine vie.

« Oh, chérie, je ne sais pas. Je ne peux pas faire ça. Je dois d’abord passer du temps au paradis », a-t-elle plaisanté lorsqu’on lui a demandé qui elle aimerait être la prochaine fois.

Dans Le Mur de la VieMacLaine discute du partage de ses croyances spirituelles avec tout le monde, un thème également présent dans son livre de 1983. Dans une position dangereuse et la mini-série télévisée de 1987 basée sur celui-ci.

MacLaine a déclaré: « Je n’ai jamais été nerveux à l’idée d’être ouvert à ce sujet; les gens venaient régulièrement me voir et disaient que le livre avait changé leur vie, sachant que quelqu’un d’autre pensait de la même manière ou croyait la même vérité. »

Le dernier livre de MacLaine de 243 pages ne contient qu’une seule page sur Dans une position dangereuseun « livre de non-fiction ésotérique et révolutionnaire », tandis que le reste du livre parle de sa vie, de sa carrière, de ses amitiés et de ses amours, avec de nouvelles photos et des histoires intéressantes.

L’auteure de 90 ans a révélé que l’idée du livre est venue d’un mur de sa maison recouvert de nombreuses photos personnelles prises au fil des ans.

« Un jour, je regardais mon mur de photos et je prenais tout en considération spécifiquement, et j’ai pensé que je devrais écrire à ce sujet – et c’est ce qui s’est passé », a-t-elle partagé.

« Parce que j’ai eu une vie enchantée », a ajouté McLaine avant d’expliquer : « En regardant mon mur ce jour-là, j’ai réalisé l’enchantement. Je l’ai vraiment fait, et je le pense vraiment. J’ai ressenti cela. C’est donc quelque chose qui vient de l’appréciation.

Pour ceux qui ne le savent pas, MacLaine a connu une année importante en 1983 puisqu’elle a joué dans Conditions d’affectionle film qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice après cinq nominations.

La même année, elle publie Dans une position dangereuse, un livre non fictionnel sur ses croyances spirituelles, en particulier la réincarnation.

Pendant un certain temps, MacLaine est devenue connue pour avoir griffonné ses pensées sur ses vies antérieures comme pour son rôle d’actrice, mais elle a également reçu des critiques « sévères » pour avoir partagé ouvertement ses convictions.

Il est pertinent de mentionner que Crown Publishing a publié Le Mur de la Vie le 22 octobre 2024, et il est désormais disponible dans diverses librairies.