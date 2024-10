Shirley MacLaine, lauréate d’un Oscar, partage des histoires inédites dans de nouveaux mémoires

Shirley MacLaine a parlé de son parcours remarquable dans ses mémoires et son album photo.

Selon un rapport de PERSONNES magazine, l’actrice oscarisée a réfléchi sur le temps passé dans le voyage dans ses prochains mémoires Le mur de la vie : images et histoires de cette merveilleuse vie.

Elle a raconté au média comment elle avait eu l’idée de partager des souvenirs intimes de sa vie dans un livre.

« Un jour, je regardais mon mur de photos et je prenais tout en considération spécifiquement, et j’ai pensé que je devrais écrire à ce sujet – et c’est ce qui s’est passé », a déclaré l’actrice légendaire.

Shirley, célèbre pour ses rôles dans Conditions d’affection, douce charité, et plus encore, a révélé que c’était le bon moment pour elle de raconter son histoire à travers des photos inédites, en disant : « Parce que j’ai eu une vie enchantée.

Elle a ajouté : « En regardant mon mur ce jour-là, j’ai réalisé l’enchantement. C’est vraiment le cas, et je le pense vraiment ; j’ai ressenti cela. C’est donc quelque chose qui vient de l’appréciation. »

Bien qu’elle ne soit pas coincée dans le passé et qu’elle attende « avec impatience le lendemain », Shirley a déclaré qu’elle « se demande maintenant combien » de temps il lui reste.

Les mémoires à venir Le Mur de la Vie : Images et histoires de cette merveilleuse vie devrait sortir le 22 octobre.