Shirley MacLaine explique pourquoi elle et Jack Nicholson n’ont jamais eu de liaison

Shirley MacLaine a partagé des détails francs sur sa vie amoureuse dans ses prochains mémoires.

L’actrice de 90 ans, qui a déjà écrit son autobiographie à succès de 1983 « Out on a Limb », sortira son nouveau livre « Le mur de la vie : images et histoires de cette merveilleuse vie » le 22 octobre.

Lors d’une interview avec le magazine People avant la publication de ses mémoires, MacLaine, qui avait un mariage ouvert avec son mari depuis 28 ans, Steve Parker, a affirmé qu’elle avait eu des liaisons avec tous ses principaux hommes sauf deux : Jack Nicholson et Jack Lemmon.

Bien que MacLaine et Nicholson aient joué des intérêts amoureux dans le film « Terms of Endearment » de James L. Brooks en 1983, le lauréat d’un Emmy Award a expliqué pourquoi leur relation réelle restait platonique.

«Il me faisait juste rire tout le temps. C’était l’une de mes personnes préférées », a-t-elle déclaré. «Je ne pense pas qu’il aurait été mon genre avec qui avoir une liaison de toute façon. Je rirais trop.

Dans le film, MacLaine a joué le rôle de la veuve Aurora Greenway, qui se lance dans une relation amoureuse avec son voisin d’à côté, l’astronaute à la retraite promiscuité Garrett Breedlove (Nicholson).

Jack Nicholson et Shirley MacLaine dans une scène du film « Terms of Endearment ». Collection Everett

Nicholson a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le film tandis que MacLaine a finalement remporté son premier Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d’Aurora après quatre nominations précédentes.

Lors de son discours de remerciement, MacLaine a noté qu’elle avait hâte de travailler avec Nicholson, plaisantant « l’avoir au lit était une telle joie d’âge moyen ».

MacLaine a partagé la vedette avec Lemmon dans « The Apartment » des années 1960 et « Irma la Douce » en 1963. Bien que les deux hommes aient également joué des intérêts amoureux dans les deux comédies romantiques, MacLaine a confirmé que des étincelles n’ont jamais volé entre eux hors écran.

MacLaine a affirmé dans ses prochains mémoires qu’elle avait eu des relations avec tous ses principaux partenaires masculins, à l’exception de Jack Nicholson et Jack Lemmon. Collection Everett

« Lemmon était comme une sœur pour moi. C’était un gars adorable », a-t-elle déclaré. Lemmon est décédé à l’âge de 76 ans en 2001 après une bataille contre le cancer.

MacLaine a déclaré au média qu’elle s’était lancée dans une liaison avec Robert Mitchum. Les deux hommes ont joué dans « Two for the Seesaw » en 1962 et « What a Way to Go » en 1964.

« Il était tout simplement extrêmement intelligent – ​​caché, mais il était très, très intelligent », se souvient-elle. « Il n’avait pas beaucoup de sens de l’humour. »

Nicholson et MacLaine aux Oscars 1984. Photo de Fotos International/Getty Images

MacLaine a déclaré que Jack Lemmon était « comme une sœur pour moi ».

Mitchum est décédé à l’âge de 79 ans en 1997 des suites d’un cancer du poumon et d’un emphysème.

MacLaine a confirmé qu’il n’y avait pas eu de romance entre mai et décembre entre elle et Nicolas Cage lorsqu’ils ont joué dans « Guarding Tess » en 1994.

L’homme aujourd’hui âgé de 60 ans incarnait un agent des services secrets, Doug Chesnic, chargé de protéger l’ancienne Première Dame, Tess Carlisle, qui nécessite beaucoup d’entretien.

«Oh, j’aime Nicolas. J’adore Nicolas », a déclaré MacLaine. « Il a écouté mes conseils pour devenir une star. Oui, je l’aimais vraiment beaucoup, mais il n’était pas attiré par moi.

Le seul mariage de MacLaine était avec Parker, décédé à l’âge de 79 ans en 2001.

L’actrice et productrice de films a partagé sa fille Sachi, 68 ans.