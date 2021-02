SHIRLEY Carter menace de détruire Phil Mitchell si Tina ne rentre pas à la maison après avoir découvert la vérité sur l’attaque d’Ian Beale.

Tina a été assassinée par Gray lors d’une confrontation brutale à la fin de l’année dernière après avoir découvert qu’il avait tué sa femme Chantelle.

Mais Shirley et Mick pensent que la disparition de Tina a quelque chose à voir avec l’attaque d’Ian Beale après que Sharon l’ait accusée du crime après sa disparition.

Gray a accepté le mensonge et a envoyé aux Carters un texto du téléphone de Tina avouant l’attaque afin de couvrir ses traces.

Mais tout a changé dans les scènes récentes lorsque Max a laissé tomber la bombe selon laquelle Sharon était derrière l’attaque d’Ian dans le pub – et que Tina est innocente.

Shirley et Mick ont ​​été déconcertés par le développement, ne comprenant pas pourquoi Tina avouerait un crime qu’elle n’avait pas commis.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Mick dire à Shirley que Sharon n’a pas planifié la chute d’Ian seule – et que Phil l’a aidée.

Shirley est heureuse quand Gray dit à Shirley qu’il l’aidera à retrouver Tina.

Plus tard, Shirley se déchaîne et affronte violemment Phil et l’avertit que si Tina ne revient pas en un seul morceau, elle le tuera.

Shirley aperçoit alors Gray en train de se déplacer et lui demande pourquoi il ne cherche pas Tina, l’accusant de savoir que Tina était innocente depuis le début.

Gray va-t-il souffler?

Plus tard dans la semaine, Mick et Shirley seront choqués de découvrir que Tina a été repérée en train de voler à l’étalage à Londres par la police.

Chelsea d’EastEnders découvre le collier de la maman Denise à la maison saccagée

Mais alors que Mick est soulagé, Tina ne fait que devenir de plus en plus inquiète et déterminée à la retrouver.

Les téléspectateurs n’ont pas réellement vu Gray tuer Tina à l’écran, et les fans prédisent une torsion mortelle depuis que Gray a enveloppé son corps dans du papier d’emballage avant de le fourrer dans le coffre de sa voiture et de partir.

Les fans pensent que Tina pourrait se révéler vivante – et reviennent pour exposer Gray.