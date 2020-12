Shirley Ballas a laissé tomber un énorme indice de fiançailles – et a même nommé ses demoiselles d’honneur Strictly Come Dancing.

Shirley espère rendre les choses officielles avec son petit ami Danny Taylor l’année prochaine.

Elle veut même que les co-stars Giovanni Pernice, Gorka Marquez et Johannes Radebe soient dans la soirée nuptiale.

Le couple est tombé amoureux cette fois l’année dernière, se rencontrant lors des répétitions pour panto Jack And The Beanstalk.

De grandes choses pourraient arriver dans un an – et elle sait déjà qui elle veut s’impliquer le grand jour.







(Image: S Meddle / ITV / REX)



S’adressant au Mail, elle a déclaré: «Peut-être que l’année prochaine est sur les cartes, peut-être.

« Tout avec Danny est romantique. Quand il a fait mon 60e, il a pensé à des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé, il est très créatif, aimant et attentionné. »

Elle ajoute: « Pour mes demoiselles d’honneur, ce serait ma bande de gays, Alan et Nathan d’Amérique, j’y pense déjà – ce ne serait pas simple, cela aurait une torsion.

« Johannes, Gorka et Giovanni pourraient aussi être des demoiselles d’honneur. Cela pourrait être amusant. »

Il pourrait y avoir de grandes nouvelles à venir – et la star n’hésite pas à en parler.







(Image: BBC)



La semaine dernière, elle a dit aux fans de « regarder cet espace » en taquinant d’éventuels plans d’engagement.

Shirley, deux fois mariée, voit Danny comme son homme de longue date – et il est clairement épris du favori Strictly.

Danny a dit Hello! magazine: « Qui sait où va le chemin? Mais je ne vais nulle part. »

« Je pense que le mariage est une institution incroyable et j’aime vraiment l’idée de m’engager envers quelqu’un pour le reste de votre vie, à cause de la maladie et de la santé. »

Shirley était auparavant mariée à Sammy Stopford avant de se faire atteler à nouveau après avoir rencontré son collègue danseur Corky Ballas.

Ils ont divorcé en 2007 mais maintenant le mariage numéro trois est peut-être sur les cartes pour le juge en chef.