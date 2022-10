Shirley Ballas s’attaque à Strictly alors que le juge sous le feu soutient les fans qui critiquent les “normes” de l’émission

SHIRLEY Ballas a pris un coup à Strictly alors qu’elle soutenait les fans qui claquaient les normes de l’émission.

Le vétéran de la danse semblait être d’accord avec un fan qui a accusé Stricty de ne pas être à la hauteur.

Érotème

Shirley Ballas a pris un coup à Strictly quelques jours seulement après avoir été critiquée[/caption]

Shirley, 62 ans, a fait la gaffe après avoir partagé une vidéo de son fils Mark Ballas se produisant sur Dancing With the Stars avec la légende de TikTok Charli D’Amelio.

Elle a déclaré: «J’ai vu des foxtrots à mon époque, mais c’était exceptionnel. Du cadre jusqu’au jeu de jambes. Musicalité, créativité et chimie tout en un.

« La production et le décor étaient absolument géniaux. 10s à tous les niveaux. 50/50. Bravo, je suis tellement fier de vous deux. En avant et vers le haut.

La fière maman a poursuivi son hommage jaillissant: «@markballas, vous nous rendez tous si fiers ici au Royaume-Uni. Avec tant d’autres, j’adore te voir sur le sol.

“@charlidamelio, vous continuez à inspirer des millions de personnes avec votre danse et vous vous débrouillez à merveille chaque semaine. Je vous aime tous les deux Xx”

Shirley a ensuite porté son attention sur les commentaires qui affluaient sous son message.

Et elle en a aimé une d’un fan qui a dit : « J’aimerais que Mark puisse venir au Royaume-Uni et faire Strictly, sa chorégraphie est fantastique !

“Pas d’accessoires qui occupent la majeure partie de la routine, juste un foxtrot simple et magnifique comme ils le faisaient au début de Strictly. Parfait!”





Les téléspectateurs ont fait rage sur les réseaux sociaux cette série en accusant la danseuse du championnat de partialité et en l’appelant à partir.

Les fans ont affirmé que Shirley préférait les danseurs masculins célèbres aux femmes dans l’émission à succès BBC1.

Ils se sont effondrés plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a soutenu le présentateur de radio Richie Anderson pour qu’il reste dans la série sur la chanteuse Fleur East.

Il a été affirmé qu’elle était incapable de “célébrer les jeunes célébrités féminines” et “se sentait menacée par” et était “trop ​​critique” envers les jolies danseuses.

Un téléspectateur a fulminé sur Twitter: “La sexiste Shirley préférerait sauver les hommes qui se promènent en costumes d’animaux plutôt que la belle et techniquement qualifiée danseuse Fleur?”

L’enseignante Lizzie Man Neon a fustigé: «Shirley Ballas devrait être retirée du panneau. Elle donne un mauvais exemple. Ses opinions sont dépassées et sexistes. S’il vous plaît, faites que ce soit sa dernière année, ou de préférence la semaine.

Plus d’un millier de personnes ont aimé le commentaire.

Strictly Come Dancing continue samedi et dimanche sur BBC One.