Shirley Ballas révèle son vœu festif déchirant alors qu’elle filme le Strictly Christmas Special

VOUS pouvez dire que c’est presque Noël lorsque le gang Strictly se prépare à filmer son spécial festif annuel.

Effectivement, Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Anton Du Beke et Motsi Mabuse ont enfilé leurs gladrags cette semaine pour enregistrer la fête fastueuse, qui cette année met en vedette Larry Lamb et Nicola Roberts de Girls Aloud dans un concours unique.

Bbc

Shirley Ballas a révélé son souhait festif déchirant lors du tournage du Strictly Christmas Special[/caption]

Getty – Contributeur

Shirley veut voir son fils Mark, qui est danseur sur la version américaine de Strictly, après que la pandémie les ait séparés pendant trois ans[/caption]

Et le fait de brandir leurs pagaies en forme de sapin a inspiré les juges à parler de leur propre saison des fêtes.

Shirley n’avait qu’un seul souhait pour Noël : voir son fils Mark, qui est danseur sur la version américaine de Strictly.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimerait du Père Noël, elle a répondu: «Le plus gros cadeau pour moi serait que mon fils arrive réellement à ma porte d’entrée.

“C’est tout le cadeau dont j’aurais besoin.”

La pandémie a séparé la juge en chef Shirley et Mark pendant trois ans jusqu’à ce qu’ils se réunissent brièvement plus tôt cette année, et elle a ajouté: «Je passerai Noël avec ma mère et, espérons-le, mon fils, sa femme et ses amis proches.

“Je ne fais pas de panto cette année – j’ai choisi d’avoir une année sabbatique et de simplement profiter des festivités.”

La famille passe également en premier pour le père de jumeaux Anton, qui a déclaré : « Noël est encore plus spécial maintenant avec les enfants.

“Mais je dirais que mon meilleur cadeau de Noël a été que ma femme a dit oui quand je lui ai demandé de m’épouser le jour de Noël !”

Motsi a révélé ses meilleurs et ses pires cadeaux.

Elle a déclaré: “Le pire était un forfait de remise en forme, mais mon meilleur cadeau doit être ma bague de fiançailles.”

Craig a ajouté: “Mon pire cadeau était un torchon d’Australie d’une valeur de 1,99 $ et j’ai dû payer 20 livres au bureau de poste pour le faire sortir de la douane.”

Le travail de Panto occupera Craig et Anton.

Anton, qui n’est plus lié aux répétitions en tant que strictement professionnel, a déclaré: «Au cours des deux dernières années, les pantomimes ont été un nouvel ajout à mon Noël.

«C’était agréable de pouvoir les faire parce que cela ressemble à une tradition forte et j’aime tout ce qui est traditionnellement Noël comme ça.

“Mais en revanche, vous êtes souvent loin de chez vous, donc cela vous manque tellement.”

Ne t’inquiète pas Anton, un jour tout sera derrière toi !

Le spécial Strictly sera diffusé sur BBC One et BBC iPlayer le jour de Noël.

Bbc

Craig a déclaré que son pire cadeau de Noël était un torchon d’Australie qui valait 1,99 $[/caption]

Bbc

Anton, a déclaré: “Noël est encore plus spécial maintenant avec les enfants”[/caption]

Bbc

Motsi a déclaré que son meilleur cadeau de Noël était sa bague de fiançailles[/caption]