Shirley Ballas révèle son intention de quitter Strictly pour un changement radical de carrière

La star de STRICTLY, Shirley Ballas, dit qu’elle a envie de troquer le monde glamour de la salle de bal contre la vie d’un éleveur de porcs.

La juge en chef de l’émission a déclaré qu’elle abandonnerait volontiers les robes et les paillettes qu’elle porte au concours de danse BBC One au profit d’une existence plus simple.

Shirley a été séduite par les délices de la campagne par son fils amoureux de la nature[/caption]

Merseysider Shirley, 62 ans, a été séduite par les délices de la campagne par son fils amoureux de la nature, Mark Ballas, et sa femme, l’auteur-compositeur-interprète BC Jean.

Elle a déclaré: «Un jour, j’aimerais mettre les bottes en caoutchouc et aller dans une ferme et nettoyer les animaux – pas de maquillage, des bottes en caoutchouc et un gros over-Mac.

“Les gens me voient sur Strictly all glamour mais vraiment au fond de moi, j’aime toutes les activités que les gens ne s’attendraient jamais à ce que j’aime.

« Ma belle-fille, elle n’aimerait rien de plus qu’une grande ferme et beaucoup d’animaux. Elle est très attachée à la nature, très attachée au monde et à sa sauvegarde.

“C’est juste un être humain fantastique et je ne dirais jamais non à vivre dans une ferme.”

Shirley n’est pas la première célébrité de Strictly à s’être essayée à la vie rurale pour échapper au monde grisant du showbiz.

Après avoir remporté le concours de danse en 2019 avec Oti Mabuse, il a acheté une ferme dans le Peak District avec sa femme, Liz et leurs quatre enfants.

Parmi les autres stars qui ont lancé leur propre ferme, citons la star de Top Gear Jeremy Clarkson, l’actrice Sheridan Smith et le muso Blur Alex James.