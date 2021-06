Shirley Ballas révèle l’enfer de Covid qui l’a laissée au lit pendant deux semaines et ne connaissant pas son propre nom

STRICTEMENT fait de la reine de la danse une star, mais lorsque Shirley Ballas a été frappée par Covid, elle a été clouée au lit et connaissait à peine son propre nom.

Trois mois après qu’elle et son petit ami acteur Danny Taylor ont été terrassés, le juge en chef normalement énergique de la série souffre toujours des séquelles de la maladie.

BBC

Trois mois après avoir été terrassée par Covid, Shirley Ballas, la juge en chef normalement énergique de Strictly, souffre toujours des effets de la maladie[/caption]

Avec des semaines avant que le concours BBC1 ne reprenne, Shirley, 60 ans, est peut-être de retour sur pied, mais elle fait maintenant face à une attente anxieuse de voir si elle a longtemps Covid.

Elle a déclaré: «Je suis en train de faire des tests pour cela, car il y a maintenant d’autres problèmes qui se sont produits.

«Nous avons tous les deux attrapé Covid et étions tous les deux mal et nous avons tous les deux eu des séquelles, de la fatigue à certaines bosses et bosses, et nous faisons face à cela.

« Bien que je n’aie pas eu à aller à l’hôpital, j’ai été alitée pendant deux semaines et je ne connaissais pas mon propre nom. C’était effrayant pendant un moment.

Getty Images – Getty

Avec des semaines avant que le concours BBC1 ne reprenne, Shirley, 60 ans, est peut-être de retour sur pied, mais elle fait maintenant face à une attente anxieuse de voir si elle a longtemps Covid[/caption]

«Je n’arrivais pas à me ressaisir, et ce n’est pas comme moi. Je me lève généralement à sept heures du matin, je vais ici et là. C’était donc toute une expérience et cela a laissé cet effet fatiguant.

«J’avais eu mon premier jab et puis j’ai eu Covid, puis j’ai surmonté le Covid et je viens d’avoir mon deuxième jab.

«Je dirais que le premier vaccin a certainement aidé, c’est sûr, alors j’encouragerais les gens à se faire vacciner. Je veux que tout soit réglé avant le début de la série, mais je suis optimiste que tout ira bien. »

« Il y a des ajustements et des virages – vous allez l’adorer »

La pure excitation du Strictly de cette année la stimule.

Caractéristiques de Rex

Shirley et son petit ami Danny Taylor ont été terrassés par Covid[/caption]

La 19e série de l’émission est effectivement son retour après une année qui a vu la course 2020 raccourcie, le nombre de couples en compétition réduit et leur chaleur annuelle à Blackpool annulée.

La série ne présentait pas non plus le favori des juges Bruno Tonioli, qui a décidé qu’il devait rester aux États-Unis pour travailler sur Dancing With The Stars.

Et bien que le tournage ait commencé avec un petit public, ils ont également été retirés plus tard en raison de craintes pour la sécurité.

Mais Shirley insiste sur le fait que l’équipe fait de son mieux pour que les affaires fonctionnent normalement. Elle a déclaré: «Il y a des ajustements et des virages dans ce spectacle, vous allez l’adorer.

Pennsylvanie

La 19e série de l’émission est effectivement son retour après une année qui a vu la course de l’année dernière raccourcie, le nombre de couples réduit et leur chaleur annuelle à Blackpool annulée.[/caption]

« Juste au moment où vous pensez que ce spectacle ne peut pas être meilleur, il le fera. J’ai entendu parler de certains acteurs et ils sont fantastiques. Ils vont être super.

«Ça va être exceptionnel. Nous avons 13 semaines et nous espérons aller à Blackpool.

« Tout le monde est à bord, la chorégraphie a déjà commencé pour les numéros de groupe, tout est en mouvement.

« Espérons simplement que nous ayons un public en direct – ce serait absolument passionnant. Mais je pense que même si nous n’avions qu’une audience partielle pendant ces quelques mois d’hiver, le public l’adoptera vraiment. »

Pennsylvanie

Shirley avec ses collègues juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Bruno Tonioli[/caption]

En parlant d’étreintes, ce casting pourrait-il conduire à un ou deux cas de la malédiction de Strictly, où les badinages sur la piste de danse mènent à des relations brisées ?

Shirley ne sera pas dessinée mais a simplement dit : « Il va y avoir des histoires – je ne peux pas trop en révéler. Surveillez cet endroit. »

À l’annonce de cette semaine que la danseuse professionnelle Janette Manrara se retire pour remplacer Zoe Ball en tant qu’animatrice du spin-off Strictly: It Takes Two, elle a déclaré: «J’adore absolument Janette.

« Bien sûr, elle nous manquera tous sur la piste de danse, mais elle va être incroyable sur It Takes Two. Je suis super fier et heureux pour elle.

Getty

Shirley a été testée pour voir si elle souffre des séquelles de l’infection à Covid[/caption]

Shirley dit qu’elle fait ses propres préparatifs pour la grande soirée d’ouverture, car, comme presque tous les autres Britanniques pendant le verrouillage, elle a pris un peu de poids.

Elle a déclaré: «Je transporte un peu plus mais ces entraînements durent environ quatre heures par jour, plus il y a mon vélo Peloton. Je commence à me remettre en forme pour Strictly.

«Ce spectacle est axé sur la concentration et je pense qu’il m’a donné un coup de fouet à mon meilleur régime de santé.

« La première chose qui m’accompagne est le poids sur mon visage, donc je ressemble à Skeletor, mais comme je dois me mettre dans ces robes de soirée moulantes, je dois avoir mon poids habituel. »

Shirley, une salle de bal mariée deux fois et championne latine, n’admettra pas si elle se prépare également à enfiler une robe de mariée de sitôt, si Danny pose la question.

Elle a déclaré: « Lui et moi en discutons. Nous nous entendons très bien.

« Nous sommes ensemble depuis trois ans et nous avons une très bonne relation dans ces blocages, même si nous n’avons pas eu trop de temps pour nous concentrer sur nous-mêmes. »

En plus du stress d’avoir sa mère Audrey, 81 ans, coincée à la maison dans le nord de l’Angleterre pendant la pandémie, Shirley a également eu la douleur de son père, Andy, décédé en avril à l’âge de 83 ans. Ils se sont séparés après son départ. la maison familiale quand Shirley avait deux ans.

Getty

Shirley se prépare pour le nouveau spectacle après comme presque tous les autres Britanniques pendant le verrouillage, elle a pris un peu de poids[/caption]

Mais elle dit qu’elle s’est beaucoup rapprochée de lui après que son frère, David, qui l’avait aidée à l’élever, s’est suicidé en 2003 à l’âge de 44 ans.

Shirley a annoncé la mort de son père sur Twitter : « Avec tristesse et le cœur lourd », ajoutant : « Tant de choses n’ont pas été dites, RIP papa – tu nous manqueras mais pas oublié. »

Cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment, car elle se remettait encore de sa propre maladie et vivait sous les restrictions Covid en cours.

Mais le soutien de Danny lui a permis de s’en sortir, et elle dit qu’il ne pourrait pas être plus différent de ses deux anciens maris.

Getty

Shirley entreprend des entraînements quotidiens de quatre heures avant la nouvelle saison de Strictly[/caption]

Elle a épousé Sammy Stopford en 1980, mais ils ont divorcé quatre ans plus tard. Puis elle a épousé Corky Ballas en 1985 et leur mariage a duré 22 ans et a vu naître son fils, le danseur de salon professionnel Mark Ballas, 35 ans.

Shirley dit que le fait de partager les mêmes carrières n’a pas aidé les relations – mais elle n’a pas ce problème avec Danny, qui est apparu dans The Bill d’ITV.

Elle a ajouté: «Avant avec mes maris, il s’agissait peut-être davantage de la carrière, des circonstances et de l’endroit où nous en étions dans notre vie pour grimper au sommet de notre industrie.

« Danny est déjà dans sa propre industrie – il est sa propre personne, et je suis dans mon industrie, donc il n’a pas besoin d’être le prochain champion du monde.

BBC

Shirley prédit que la nouvelle saison de Strictly sera meilleure que jamais – espérons-le avec un public en direct[/caption]

« Il ne s’agit jamais de lui d’être dans mon industrie, de vouloir être le prochain juge ou le prochain grand danseur étoile.

« J’ai l’impression qu’avec Danny, c’est beaucoup pour moi.

« Il est toujours gentil, courtois et respectueux.

« Il ne crie jamais, il n’utilise pas de jurons. Et j’étais habituée à ça avec les maris avant.

« Je pense que j’ai probablement trouvé mon petit lien de vie. »

Pennsylvanie

Parlant de sa relation avec Danny – qui a 12 ans de moins qu’elle à 48 ans – Shirley dit qu’il est celui qui doit maintenir son endurance[/caption]

Le fait qu’à 48 ans, Danny ait 12 ans de moins que Shirley n’a pas d’importance selon elle, et bien qu’elle soit naturellement réticente à parler de leur vie sexuelle, elle insiste sur le fait qu’il est celui qui doit maintenir son endurance.

Elle a dit : « Exprimez-le de cette façon – il a des paquets d’énergie mais il doit me suivre.

«Je pense que parfois Danny ME trouve assez épuisant, pour être parfaitement honnête.

« L’âge n’a pas d’importance dans la vie – il suffit de me regarder »

«Il était sur son vélo Peloton ce matin et j’étais là-bas, déplaçant ses cadrans, disant:« Allez!

«Je le déplaçais et il me disait:« Laisse-moi juste faire mon propre truc, chéri.

«Je dirais ceci à toutes les belles femmes de plus de 55 ans – il y a quelqu’un pour tout le monde.

«Ils peuvent avoir dix ans de plus que vous, ils peuvent être un peu plus jeunes que vous – ne vous mettez tout simplement pas sur une étagère.

« Ne dites pas que tout est fini quand vous arrivez à cet âge parce que vous avez encore beaucoup de vie à faire et beaucoup d’amour à donner.

« L’âge n’a vraiment pas d’importance dans la vie. Il suffit de me regarder – pendant que je donne encore des coups de pied, je serai dans ce fauteuil de juge strict. «

Et bien que Shirley ait dit dans le passé qu’elle envisagerait d’avoir une « amélioration cosmétique », elle n’a pas ressenti le besoin de franchir le pas.

Elle a déclaré : « Je n’ai encore rien fait, mais chaque femme à sa façon.

« Si le fait d’avoir un repli ici et là vous fait vous sentir mieux, cela dépend de chaque femme.

Rex

L’autobiographie de Shirley Behind The Sequins est maintenant disponible[/caption]





« Heureusement, j’ai de bons gènes de ma mère et de mon père.

« Mais je ne suis toujours pas opposé à ce que quelqu’un fasse quelques petits morceaux. »

L’autobiographie de Shirley Behind The Sequins est maintenant disponible.