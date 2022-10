Shirley Ballas fait l’éloge de Matt Goss au milieu des revendications de « querelle » strictement – mais les fans ne sont pas impressionnés

SHIRLEY Ballas a fait l’éloge de Matt Goss samedi au milieu des revendications de « querelle » – mais les fans n’ont pas été impressionnés.

Plus tôt cette semaine, certains téléspectateurs de Strictly étaient convaincus que Shirley, 62 ans, “n’aimait pas” Matt, 54 ans.

Shirley Ballas a fait l’éloge de la performance de Matt Goss sur Strictly samedi soir, mais les fans n’ont toujours pas été impressionnés[/caption]

Cela vient du dos d’autres fans censés repérer un drame hors écran entre Shirley et Fleur East.

Mais dans l’émission de ce soir, Shirley avait des choses plus gentilles à dire sur Matt’s Jive avec sa partenaire professionnelle Nadiya Bychkova.

Elle a déclaré: “Il est indéniable que vous vous engagez à 100% dans cette compétition, c’est sûr.

“Tu es sorti aujourd’hui, je peux voir dans tes yeux que tu le veux vraiment et que tu veux t’améliorer.

“Il y a certaines choses qui sont des améliorations, votre engagement dans ce que vous faites, je trouve que votre coordination commence à aller dans le sens opposé, donc je pense que vous vous débrouillez plutôt bien là-bas.

“Il est maintenant temps de se concentrer un peu plus sur les pieds, donc un peu plus là-dessus, plus de rythme et je pense que vous êtes sur la bonne voie.”

Cependant, les téléspectateurs ont ensuite contesté le fait que Shirley n’ait marqué Matt que cinq.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: “Shirley marque Will et Matt de la même manière ?? !!”

Un autre a ajouté: “Dans quel monde Matt était-il au même niveau que Will Shirley?”

Un troisième a tweeté : « Shirley pense que Matt et Will ont le même standard… »

Strictly Come Dancing est disponible sur BBC iPlayer.