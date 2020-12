La juge en chef de Strictly Come Dancing, Shirley Ballas, a bravement réfléchi au fait d’être victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant.

La femme de 60 ans, qui a grandi dans le Merseyside, a révélé qu’elle avait été choisie pour être pauvre – ce qui l’avait conduite à être battue par de méchants intimidateurs.

La gourou de la danse Shirley dit qu’avant d’être adolescente, elle avait «tout entendu» après que les méchants jeunes l’avaient appelée.

Elle a également expliqué à quel point le traumatisme avait fait qu’elle était désormais «résiliente» face aux trolls des réseaux sociaux.

Shirley a déclaré: « Regardons les choses en face, j’étais un show-off, et ils ne l’avaient pas », rapporte le Daily Star.

Le favori de la BBC a poursuivi: «C’est pourquoi, lorsque les gens sont méchants avec moi sur les réseaux sociaux, j’y résiste.







(Image: PA)



«À l’âge de 10 ans, j’avais tout entendu – langage, intimidation, commentaires désagréables, tout.

Se rappelant un incident horrible, elle a ajouté qu’une fille « a battu le saint vivant hors de moi, me laissant avec des ecchymoses et de grandes taches là où elle avait arraché les cheveux ».

Shirley a été ciblée par les trolls depuis qu’elle a été aux yeux du public et dans ses mémoires, Behind The Sequins, Shirley a révélé qu’elle avait déjà reçu une menace de mort terrifiante qui lui avait été transmise à la main alors qu’elle apparaissait dans une pantomime.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Le message incluait un dessin d’elle en train de creuser une tombe, qui disait: « Vous réalisez à quel point vous êtes détesté? Le pays vous déteste. Comment ont-ils jamais donné un travail à quelqu’un comme vous, vieille sorcière. »

Elle a également partagé les messages sur Instagram et a exhorté ses propres fans à être forts s’ils subissaient de tels abus.

Elle a écrit à l’époque: « Comme nous le savons, j’ai eu beaucoup d’intimidation sur Strictly cette fois et ma boîte de réception sur insta était pleine de messages horribles et horribles. Mais cela est allé plus loin maintenant, donc j’ai eu la main- message livré que je vais partager avec vous.







(Image: BBC)



« Livré en main propre à l’hippodrome qui m’a été adressé avec des commentaires ou des mots pas si gentils ou quoi que ce soit d’autre et mon message s’adresse aux jeunes, à toute personne qui reçoit des messages horribles ou à des courriers haineux ou des choses de personnes qui ne les connaissent pas.

« Le problème est celui de l’autre personne, ce n’est pas tant le nôtre. Même si je trouve toujours assez bouleversant de devoir aller jouer et lire quelque chose comme ça de quelqu’un qui ne me connaît même pas.

« Le message d’aujourd’hui est donc d’être fort pour 2020, aimez-vous vraiment vraiment et ne vous laissez pas entraîner par les intimidateurs. »