Shirley Ballas de Strictly se défend contre les accusations de favoritisme

La juge en chef de STRICTLY Come Dancing, Shirley Ballas, s’est défendue contre les accusations selon lesquelles elle utilise un traitement préférentiel dans l’émission.

La danseuse du championnat, qui est juge en chef de l’émission depuis 2017, a été critiquée au cours des dernières semaines alors que les fans pensent qu’elle “favorise” les célébrités masculines par rapport à leurs homologues féminines.

Shirley a défendu les accusations selon lesquelles elle favorise les hommes

Shirley est juge en chef depuis 2017

La critique n’est pas passée inaperçue, Shirley admettant que cela l’affecte après l’avoir tant entendue. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle va changer d’avis sur certaines décisions.

“Je ne l’ignore pas, non”, a-t-elle déclaré à Metro.co.uk lors de la remise des prix Pride Of Britain. « Je prends mon travail au sérieux.

“Je suis honoré et honoré de pouvoir être le juge en chef de Strictly Come Dancing. Je suis honoré et honoré d’avoir été dans ma propre industrie pendant 55 ans et de pouvoir sortir et donner la meilleure critique des couples tout au long de l’émission et en espérant que cela les inspirera à être le meilleur qu’ils peut être.”

Depuis que des accusations de favoritisme ont été révélées, Shirley a été soutenue par des pros et des célébrités de la compétition de cette année, dont Jayde Adams qui a été éliminée cette semaine.

S’exprimant sur It Takes Two dans sa première interview depuis qu’elle a quitté la piste de danse, Jayde a profité de l’occasion pour faire l’éloge des femmes de l’émission, qui doivent faire face à beaucoup plus de trolls que les hommes.

Jayde a abordé la vile pêche à la traîne qu’elle a dit que les femmes de l’émission reçoivent dans une interview en larmes après que l’apparition du comédien ait été moquée par des trolls cruels.

Jayde a déclaré à l’animateur Rylan: «Je dirai que les femmes de cette émission l’ont dans le cou, que ce soit moi, que ce soit Karen, que ce soit Shirley, les femmes l’obtiennent pire que les hommes. Et j’espère juste que ma résilience va changer les choses à l’avenir.

Kaye Adams, qui a été la première candidate éliminée cette année, a également soutenu Shirley après avoir quitté la série.

Le présentateur de Loose Women, 59 ans, affirme que “l’âgisme et le sexisme” sont à l’origine des accusations selon lesquelles le juge de 62 ans favorise les célébrités masculines plus jeunes.

“Je suis désespérément désolée que Shirley ait fait l’objet de certains des commentaires qu’elle a cette semaine”, a-t-elle déclaré au Sun.

“C’est ignoble et injustifié. Elle est extrêmement talentueuse et hautement qualifiée pour ce travail.





« Pourquoi faisons-nous de l’âge un facteur ici ? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pourriez aimer ou non un individu et c’est parfaitement valable. Le fait qu’ils aient vécu jusqu’à ce point de leur vie – pourquoi utilisons-nous cela contre les gens ? »

“Même le mot ‘coquin’. Essayons-nous de suggérer qu’elle vient sur eux? C’est clairement ridicule », a-t-il déclaré.

« Shirley est une femme très dynamique, très attirante, très extravertie avec une personnalité extravertie. Elle est juste elle. Shirley est juste Shirley. Elle ne devrait pas avoir à s’excuser pour cela sur la base de son âge – ni aucun d’entre nous.

“Nous allons juste chasser les gens de la vie publique.”

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Shirley insiste sur le fait qu'elle prend son travail "incroyablement au sérieux"