Shirley Ballas de Strictly révèle qu’elle a mangé le même repas dans les coulisses du spectacle pendant SIX ans dans le but de rester mince

La juge en chef de STRICTLY Come Dancing, Shirley Ballas, a révélé qu’elle mangeait la même bouffe dans les coulisses depuis six ans.

Shirley, 63 ans, née à Wirral, qui a remplacé feu Len Goodman en 2017, a déclaré que même si elle apprécierait de savourer les somptueux aliments riches en glucides et en sucre prévus pour la programmation Strictly 2023, elle se promène autour de la table et regarde à la place.

Shirley préfère un poulet au citron précuit avec beaucoup de salade tous les samedis soirs[/caption] Érotème

Shirley a laissé échapper l’état de la bouffe des coulisses de la série de la BBC.[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait la nourriture dans les coulisses, Shirley nous a répondu : « Très bien pour tout le monde. Je ne fais pas de restauration.

«J’ai vu la nourriture chez Strictly. J’aime me promener autour de la table parce qu’ils ont beaucoup de délicieux gâteaux, bonbons et biscuits, et ils ont toutes sortes de plats fantastiques.

« Mais c’est définitivement un aliment riche en calories, car évidemment les danseurs dansent toute la journée et bien sûr, ils sont jeunes avec des corps fabuleux. »

Confirmant sa routine alimentaire de longue date, elle a ajouté : « Non. Je reçois mon poulet chez Marks & Spencer et Sainsbury’s. C’est cuit.

« Juste du poulet au citron. Et puis je l’ai coupé, mais il fait chaud et il vient juste d’être cuit.

« Ils m’apportent beaucoup de salade et nous pourrions peut-être manger un peu de sushi l’après-midi.

« Et c’est ce que j’ai sur Strictly et je l’ai eu chaque année, chaque semaine depuis six ans. »

Lorsqu’on lui a demandé sur le podcast Comfort Eating lequel des aliments disponibles elle aurait si elle ne respectait pas l’interdiction qu’elle s’était imposée, elle a ajouté : « Macaroni au fromage, purée de pommes de terre fraîches, tout ce qui a de la sauce dessus, du riz avec beaucoup de poulet frit, n’importe quoi – à condition qu’il ne soit pas épicé.

« La seule chose que je ne fais pas, c’est manger épicé. »

Le mois dernier, Shirley a raconté comment elle avait perdu 9 livres en sept jours.

Elle a récemment passé une semaine dans une retraite de jus de luxe au Portugal et a insisté sur le fait qu’elle s’en tiendrait à ses nouvelles habitudes saines lorsqu’elle atterrirait chez elle.

Cet été, Shirley a déclaré : « J’ai perdu 9 livres. Le yoga est définitivement quelque chose que je vais suivre tout au long de la série Strictly.

« J’ai aussi nettoyé mon système, je fais une irrigation du côlon, je me lève à 5 heures du matin tous les matins. »

La danseuse a ajouté à MailOnline : « Je n’étais pas là pour bronzer, j’étais là pour suivre tous les cours de spinning, deux heures de randonnée sur des collines qui mettraient ma fréquence cardiaque près de 179, c’est à quelle hauteur nous allions.

« Cela a été une semaine de travail difficile et difficile, mais je suis revenu vraiment rajeuni. »

Pendant ce temps, l’année dernière, Shirley a parlé de son cauchemar en matière de santé intestinale.

La star de la BBC a déclaré en exclusivité au Sun : « Pendant de très nombreuses années, mon corps n’était absolument pas synchronisé avec lui-même.

«Je n’allais aux toilettes qu’une fois par semaine.»

Elle souffrait de douleurs, de ballonnements et de constipation depuis des décennies.

« Peut-être que c’était un peu plus facile pendant que je concourais, parce que quand on devient nerveux, cela semble aider un peu le système », a-t-elle déclaré.

Pourtant, ce n’est qu’au cours des 18 derniers mois qu’elle a enfin pris le contrôle de sa santé intestinale.

Shirley a ajouté : « Je cherchais toujours quelque chose qui pourrait m’aider à aligner mon système et à me sentir mieux. »

La reine du latin a découvert Symprove – un probiotique liquide – sur les réseaux sociaux et n’a pas regretté son choix.

Shirley a récemment perdu 9 livres lors d’une retraite de jus[/caption] Instagram

La star a également réglé sa santé intestinale avec une solution simple[/caption] Pennsylvanie

Shirley a remplacé feu Len Goodman sur le panel en 2017[/caption]