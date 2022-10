Shirley Ballas de Strictly répond aux allégations de «sexisme» après que les fans ont affirmé qu’elle favorisait les candidats masculins

La juge STRICTEMENT Shirley Ballas a riposté aux allégations selon lesquelles elle favorise les candidats masculins après avoir été mêlée à une rangée de «sexisme».

Elle a récemment critiqué les téléspectateurs via les médias sociaux qui ont affirmé qu’elle favorisait les hommes de l’émission par rapport aux candidates.

Bbc

Shirley Ballas insiste sur le fait qu’elle ne favorise pas les candidats masculins après sa dispute sur le “sexisme”[/caption]

Pennsylvanie

La juge en chef Shirley adore être glamour pour la pièce maîtresse de la BBC[/caption]

L’accusation a été déclenchée après une danse le mois dernier entre le présentateur de radio Richie Anderson et la pop star Fleur East, qui a vu trois des quatre juges voter pour garder cette dernière sans que Shirley n’ait à voter.

Cela a vu Richie montrer la porte, mais lorsqu’on lui a demandé qui elle aurait soutenu, elle a dit qu’elle l’aurait sauvé.

Cela allait à l’encontre du consensus parmi les téléspectateurs et le reste du panel, et a laissé beaucoup se demander quelle était sa pensée.

Mais Shirley souligne que le sort de concurrents tels que Kym Marsh et son partenaire professionnel Graziano di Prima est beaucoup plus décidé par les téléspectateurs à la maison, et elle explique qu’elle a soutenu la star sortante de Loose Woman Kaye Adams tout autant qu’elle l’a fait Richie.

Dans une interview exclusive, elle a déclaré: “Tout le monde a un favori, mais tout le monde ne vote pas car nous avons vu Richie partir. Tout dépend des votes.

« Ce n’est pas moi qui les mets là. Les gens doivent comprendre que chaque semaine, quelqu’un doit rentrer chez lui. Kaye Adams m’a surpris. Elle est sortie la première semaine, car elle était terrifiée lorsque je l’ai rencontrée dans le couloir avant qu’elle ne sorte.

“Mais je pense qu’elle a fait un excellent travail. Elle a montré beaucoup de promesses et cela aurait été bien de voir plus de son parcours.

Lorsqu’on lui a demandé qui elle considérait comme l’outsider de cette année pour le trophée Glitterball, elle a dit avec diplomatie: «Je ne vais pas dire qui c’est, je les aime tous. Ils font tous de leur mieux et ils apportent tous quelque chose de spécial. »

Bbc

Shirley voulait de manière controversée sauver Richie Anderson lorsqu’il a été éliminé au début de la série[/caption]

Bbc

Fleur East a vécu pour danser un autre jour et est devenu de plus en plus fort[/caption]