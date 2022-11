Shirley Ballas de Strictly ravive la « querelle » avec Fleur East – alors que les fans disent tous la même chose

Les fans de STRICTLY sont convaincus que Shirley Ballas a relancé une « querelle » avec Fleur East.

Le mois dernier, les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour déclarer que le juge en chef en voulait à Fleur après que Shirley ait révélé qu’elle aurait sauvé Richie Anderson de l’ancienne star de X Factor lors de la danse pendant la Movie Week.

Alors que les rumeurs de querelle se sont calmées ces dernières semaines, elles ont été relancées ce soir après les commentaires de Shirley à Fleur suite à sa dernière routine.

Fleur et son partenaire professionnel Vito Coppola ont dansé une valse sur I Guess That’s Why They Call It The Blues d’Elton John.

Donnant sa critique par la suite, Shirley a déclaré: «En fait, j’étais assez contente de vous, il y avait beaucoup de choses que j’aimais là-dedans. J’apprécie qu’il soit difficile de venir après un Jive, et de garder son sang-froid et de le garder vraiment beau.

“Alors j’ai adoré ça, j’ai adoré la connexion avec le corps, il y avait une certaine finesse, il y avait de belles fermetures ici quand vous faisiez vos pas en chaîne, votre style, votre grâce.”

Mais Shirley a ensuite sorti une paire de petites chaussures de danse pour montrer aux téléspectateurs de Strictly et à Fleur où elle s’était trompée avec son jeu de jambes.

Alors que Shirley a dit qu’il “y avait beaucoup à aimer” et qu’elle avait rendu son défunt père “fier”, les téléspectateurs étaient toujours convaincus que le juge n’était pas fan de Fleur.

S’adressant à Twitter, un fan de Strictly a écrit : « Non, mais quel est vraiment le problème de Shirley avec Fleur ? Elle était tellement glaciale avec ses commentaires.

Un autre a ajouté: “Shirley n’aime clairement pas Fleur. Elle ne la regarde même pas quand elle la critique. C’est tellement inconfortable à regarder !





Un autre téléspectateur a accepté en écrivant: “Quelqu’un d’autre a remarqué que Shirley établit à peine un contact visuel avec Fleur lorsqu’elle fait des commentaires !!!”

Un autre fan a tweeté : “La vendetta de Shirley contre Fleur continue… ça devient ennuyeux maintenant.”

Pendant ce temps, un autre spectateur a partagé : « La danse de Fleur était absolument magnifique. La haine de Shirley pour elle se voit vraiment à travers #strictement.

Diffusé strictement sur BBC One et disponible sur BBC iPlayer.