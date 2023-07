La star de STRICTEMENT Come Dancing, Shirley Ballas, a montré son « vrai corps » en essayant de vieux pantalons après sa perte de poids.

La star de la danse de 62 ans s’est rendue sur Instagram pour publier un selfie miroir avec son haut relevé et son ventre visible.

Instagram

La star de Strictly Come Dancing, Shirley Ballas, a montré son «vrai corps» en essayant de vieux pantalons après sa perte de poids[/caption]

Le visage de Shirley était à peine visible au-dessus du instantané alors qu’elle tenait son téléphone dessus et qu’elle montrait son physique tonique tout en portant un jean.

La star a partagé son exploit avec ses fans, en écrivant : « Oh oui, j’ai mis ce pantalon, vous savez, la paire que vous laissez dans votre placard depuis vingt ans.

« Parfois, ils se ferment et d’autres fois non. Toujours confortable mais travaillant dur à la salle de gym et une alimentation saine prête pour @bbcstrictly.

La juge en chef Shirley a récemment partagé qu’elle avait demandé l’avis de son fils sur l’opportunité de quitter l’émission de la BBC Strictly, après des abus vicieux de la part de trolls.

Shirley a été tellement secouée par les plaisanteries haineuses de l’année dernière qu’elle s’est envolée pour l’Amérique pour discuter d’elle avenir avec le danseur Mark, qui a remporté l’année dernière Dancing with the Stars – la version américaine de Strictly.

« Je reviens tout juste d’avoir vu Mark et nous nous sommes assis sur le sujet – ‘veux-tu refaire Strictly ? Quels ont été les pièges pour toi, maman? », a déclaré Shirley au podcast Kaye Adams How to be 60.

« Il était absolument fantastique. Il a dit: ‘tout le monde comprend maman, peu importe qui tu es, si tu vas sur les réseaux sociaux, quelqu’un va te troller. Donc, si vous voulez reprendre Strictly, ce sont les règles que je suivrais si j’étais vous.

«Nous sommes restés assis là pendant de nombreuses heures et je me sentais beaucoup mieux quand je m’en suis éloigné, car après la tournée Strictly, j’ai fait une pause.

« J’ai refusé beaucoup de choses qui m’étaient proposées – pour des raisons personnelles. Je voulais juste me vider la tête et voir ce que je voulais faire – est-ce que je veux continuer ? je ne veux pas continuer ?

« Et mon fils m’a aidé avec ça, donc je me sens bien mieux, parce que c’était juste constant. »

Shirley a été laissée en larmes l’année dernière alors que des messages de haine affluaient après chaque émission, remettant en question ses décisions et l’accusant d’âgisme et de sexisme.

Cette année, suivant les conseils de son fils, Shirley quittera les réseaux sociaux pour la durée de la série Strictly.

Pennsylvanie

Shirley a demandé l’avis de son fils sur l’opportunité d’arrêter Strictly après des abus vicieux de la part de trolls[/caption]