Shirley Ballas de Strictly entre dans la rangée des correctifs et brise le silence sur le « score faible » controversé de Bobby Brazier

La juge en chef de STRICTLY Come Dancing, Shirley Ballas, a riposté aux réclamations après une autre semaine de plaintes concernant le score.

Les fans du spectacle de danse pensaient que Bobby Brazier était sous-estimé après sa samba pendant la semaine du cinéma samedi soir.

Les fans pensent que Bobby a été sous-estimé samedi soir

Sa performance à Young Cœurs Run Free de Roméo et Juliette de Baz Luhrmann lui a valu la quatrième place du classement après que les juges Shirley, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke lui ont marqué huit points chacun.

Malgré l’excellent score, beaucoup n’étaient pas contents mais Shirley, 63 ans, a maintenant expliqué sa décision.

Elle a déclaré au Sun : « Il apprend progressivement avec des choses qu’il traite et assimile encore.

« Mais il a obtenu un bon score et chaque semaine, il est en hausse, tous le sont. Il y a des hauts et des bas, parfois des gens sont ici et là, mais le classement change tout le temps.

Pendant ce temps, Eddie Kadi et Karen Hauer ont marqué les 10 premiers de la série du juge en chef Shirley pour leur choix de couples à Men In Black – laissant certains téléspectateurs appeler « réparer ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle était gênée par les plaintes constantes des fans, elle a répondu : « Non, pas du tout. Je travaille dans cette industrie depuis près de 56 ans et j’ai tout vu. Mon travail consiste à aider les gens tout au long de leur parcours.

Mis à part le drame lié au score, le juge en chef estime qu’il s’agit d’une année particulièrement spéciale dans la série, nous disant : « Je pense que c’est parce qu’il y a tellement de magie, vous savez, parfois, ils disent que la magie est dans le mélange, avec les candidats que vous obtenez. sur.

« Nous avons des acteurs, des chanteurs, des comédiens et des danseurs, d’autres non-danseurs, mais même les danseurs trouvent les parties de bal difficiles, donc ce n’est pas facile. »

Shirley a insisté sur le fait qu'elle ne s'inquiétait pas des critiques.