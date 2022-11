Shirley Ballas de Strictly dénonce les rumeurs de querelle de Fleur East après une réaction violente

STRICTEMENT Come Dancing’s Shirley Ballas, 62 ans, a critiqué les rumeurs selon lesquelles il y aurait une querelle entre elle et sa concurrente Fleur East.

Cela survient alors que les fans étaient convaincus plus tôt ce mois-ci que le couple était dans une « querelle » l’un avec l’autre.

Rex

Getty

Les fans étaient convaincus que Fleur et Shirley étaient dans une « querelle »[/caption]

Le mois dernier, les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour déclarer que le juge en chef en voulait à Fleur après que Shirley ait révélé qu’elle aurait sauvé Richie Anderson de l’ancienne star de X Factor lors de la danse pendant la Movie Week.

S’adressant exclusivement à The Sun aux TV Choice Awards, Shirley a mis cela au lit et a poursuivi en disant que la récente Samba de Fleur avec son partenaire Vito Coppola était la meilleure qu’elle ait vue en 20 ans.

Shirley a déclaré: «C’est un tas d’ordures. Je vais répéter le mot poubelle.

“Ce que j’aime chez Fleur, c’est que vous pouviez voir le talent dès le début. Je connais les garçons et les filles compétitifs de la série depuis tant d’années et quand je donne des commentaires constructifs, ils prennent des notes et les prennent en compte et regardent cette Samba.

“En 20 ans, je n’ai jamais regardé Dancing With The Stars ou Strictly vu une Samba comme cette dame l’a fait. Elle vient de se mettre dans la course.

Dans la récente émission de résultats, Shirley a semblé défendre ses premières critiques de la star, qui danse avec Vito Coppola dans l’émission.





Shirley et les juges Motsi Mabuse, Anton Du Beke et Crag Revel Horwood ont discuté pour montrer aux hôtes Tess Daly et Claudia Winkleman les dernières performances.

Shirley a abordé la danse de Fleur et Vito, qui les a vus en tête du classement avec 39/40.

Le juge a décerné la routine et a déclaré: “Eh bien, tout d’abord au cours des cinq premières semaines, avec tout le monde, j’aime donner des critiques constructives très dures et j’ai senti que Fleur l’avait pris avec grâce, avec charme.

“Je sais et j’ai entendu dire qu’elle prend des notes et qu’elle étudie, elle écoute vraiment, vraiment les juges.

« La samba est une danse tellement difficile à faire. Magnifiquement chorégraphiée par Vito, et elle vient de la maîtriser, elle a fait plusieurs des pas de base, plus des pas ouverts, ses bras étaient beaux, sa musicalité était belle, son action de jambe était hors du commun. Elle était brillante.

TVI

Shirley a défendu sa critique sévère de la star[/caption] Bbc

Shirley a dit que la danse de Fleur était la meilleure qu’elle ait vue en 20 ans[/caption]