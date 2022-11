Shirley Ballas de Strictly Come Dancing riposte au fan avec un message furieux après une ligne fixe

La star de STRICTLY Come Dancing, Shirley Ballas, a riposté à un fan avec un message furieux après une dispute.

Le fan en question a accusé la juge en chef Shirley, 62 ans, d’avoir sous-évalué Molly Rainford et Fleur East et d’avoir surévalué les concurrents Will Mellor et Hamza Yassin.

Ils ont écrit: “VOICI CE QUI SE PASSE LORSQUE VOUS SURMARQUEZ WILL MELLOR ET HAMZA YASSIN ET VOUS SOUSMARQUEZ MOLLY RAINFORD ET FLEUR EAST!”

Mais Shirley a riposté avec colère sur les réseaux sociaux et a répondu: “Non, c’est ce qui se passe QUAND VOUS NE VOTEZ PAS. Point final la fin. Profitez du reste du spectacle.

La star de Strictly Come Dancing, Will Mellor, a dominé le classement avec sa routine d’ouverture de Charleston cette semaine.

Pendant ce temps, les fans ont été indignés lorsque Fleur East s’est retrouvée à danser pour survivre bien qu’elle ne soit pas dans les deux derniers du classement.

Un téléspectateur a déclamé: “FLEUR ÉTAIT ENCORE DANS LE BAS DEUX ? ! QU’EST-CE QUE LES GENS ! POURQUOI LA DÉTESTEZ-VOUS ?”, tandis qu’un autre a déclaré : “Fleur ne devrait pas être dans les deux derniers – je ne sais pas pourquoi le public ne la note pas – pense qu’elle est incroyable.”

Les quatre juges ont voté pour sauver Fleur cette semaine après qu’elle ait joué dans Too Lost In You des Sugababes avec son partenaire Vito Coppola.

En fin de compte, c’est Ellie Taylor qui a été expulsée de la série après avoir eu du mal à impressionner avec sa performance sur le thème de Thelma & Louise lors de l’édition en direct de samedi soir.

Shirley a été critiquée à plusieurs reprises pour son marquage dans la série, mais elle a riposté aux rumeurs dans une récente interview avec The Sun.





S’exprimant lors des TV Choice Awards après avoir été accusée d’une « querelle » avec Fleur East, elle a déclaré : « C’est un tas d’ordures. Je vais répéter le mot poubelle.

“Ce que j’aime chez Fleur, c’est que vous pouviez voir le talent dès le début. Je connais les garçons et les filles compétitifs de la série depuis tant d’années et quand je donne des commentaires constructifs, ils prennent des notes et les prennent en compte et regardent cette Samba.

“En 20 ans, je n’ai jamais regardé Dancing With The Stars ou Strictly vu une Samba comme cette dame l’a fait. Elle vient de se mettre dans la course.

