Shirley Ballas de Strictly Come Dancing révèle ses célébrités préférées – et elles n’ont pas été gagnantes

ILS sont les quatre fabuleux qui ont le pouvoir de transformer des noms familiers en superstars du dancefloor.

Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke ont leurs palettes de notation prêtes, prêtes à accueillir la promotion 2022 à Strictly.

Bbc

Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke ont leurs palettes de score prêtes[/caption]

Bbc

BBC One se prépare à lancer la 20e série demain[/caption]

Bbc

Felicity Cross demande aux juges de révéler leurs concurrents préférés, leurs performances les plus mémorables et leur partenaire de danse de rêve[/caption]

Alors que BBC One se prépare à lancer la 20e série demain, Felicity Cross demande aux juges de révéler leurs concurrents préférés, leurs performances les plus mémorables et leur partenaire de danse de rêve.

Shirley : “ce n’est pas toujours le meilleur danseur qui offre le facteur divertissement”

Bbc

La reine de la danse latine qui aime s’amuser a un faible pour les comédies[/caption]

VOUS penseriez que les concurrents préférés de la juge en chef Shirley Ballas sont ceux qui ont une chorégraphie époustouflante ou un jeu de jambes impeccable.

Mais la reine de la danse latine qui aime s’amuser a un faible pour les comédies telles que les députés maladroits Ann Widdecombe et Ed Balls.

Shirley, 62 ans, a plaisanté : « La samba d’Anton Du Beke et Ann Widdecombe était tout simplement emblématique. J’ai aussi adoré Ed Balls quand il a fait Gangnam Style.

« Je veux que les gens comprennent que ce n’est pas toujours le meilleur danseur qui offre le facteur divertissement, qui est extrêmement important dans ce spectacle.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT propre but Tony Adams de Strictly parle de la lutte contre la dépendance et de l’effondrement à 49 ans bikini bébé Rose Ayling-Ellis se glisse dans un bikini rouge et un short alors qu’elle profite d’une balade à vélo

« Oui, c’est formidable d’avoir du talent et d’être coordonné, mais j’aime le voyage pour ceux qui ne savent pas danser.

“J’ai adoré Ann et Ed pour leurs plaisanteries, et ils se sont donnés à 100% même lorsqu’ils obtenaient de faibles scores.”

Shirley a remplacé Len Goodman au sein du panel en 2017 et a rapidement conquis les fans passionnés de Strictly Come Dancing. Mais même des décennies de danse ne l’ont pas préparée aux nerfs.

Elle a dit : « J’irai sur ma tombe en me souvenant de ce premier jour.

« La fermeture éclair de ma robe s’est cassée et je transpirais abondamment. J’étais plus nerveux pour cela que pour n’importe quel championnat du monde auquel j’ai jamais dansé, parce que quand vous dansez dans un championnat du monde, vous connaissez votre public.





“Heureusement, j’ai été accepté et accueilli si chaleureusement par le public britannique.

“J’adore avoir Anton, avec qui cette saison je pourrai faire une petite valse, à ma gauche.

“J’ai Motsi à ma droite et elle a plus d’énergie que nous tous réunis. Et à la fin, c’est Craig, que j’adore.

“Strictly est un peu de Vegas, de paillettes et de glamour hollywoodiens, de boules scintillantes, de bracelets et de perles.

“C’est juste un spectacle passionnant.”

Anton: “jouer avec Brucie a été un véritable moment fort de sa carrière, je lui en suis très reconnaissant”

Bbc

Anton Du Beke est de retour dans le jury pour une deuxième année[/caption]

IL est de retour dans le jury pour une deuxième année, mais Anton Du Beke a révélé qu’il souffrait déjà d’« envie de danse ».

L’ancien vainqueur des championnats de Nouvelle-Zélande, 56 ans, est le seul danseur professionnel à avoir participé à toutes les séries de Strictly depuis son lancement en 2004.

Mais passer derrière le bureau des juges l’année dernière a apporté de nouveaux défis.

Anton a déclaré: «Je me sens honoré d’avoir participé à l’émission depuis le début et de faire maintenant partie du jury.

«Je regarde certains des pros faire les numéros et j’ai un peu envie de danser, pensant que j’aurais aimé pouvoir en faire partie. Mais juger est tellement plus facile à genoux.

Anton avait 37 ans quand le spectacle a commencé et maintenant il est marié et père de jumeaux.

Polycopié

Anton a ajouté: «Je ne peux pas croire, eh bien je peux vraiment, que cela dure depuis si longtemps et nous avons toujours un nouveau public qui vient chaque année, une nouvelle génération qui grandit avec Strictly.

“Je me souviens du premier jour où j’ai travaillé sur la série, je dansais avec Lesley Garrett et personne ne savait vraiment à quoi s’attendre.

“La chose la plus excitante pour moi était de travailler avec Bruce Forsyth, il était mon héros absolu.”

En 2008, Anton a interprété une routine de chant et de danse avec Brucie, qui a présenté Strictly jusqu’en 2014 et est décédée trois ans plus tard à l’âge de 89 ans.

Il reste un favori pour Anton, qui a déclaré : « Nous avons fait Me And My Shadow ensemble. Ce fut un véritable point culminant de ma carrière et je ne peux pas vous dire à quel point j’en suis reconnaissant.

“Et la danse pour laquelle Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice ont remporté le Bafta était extraordinaire.”

Motsi: “Je n’oublierai jamais l’incroyable danse silencieuse de Rose et Giovanni sur Symphony”

Bbc

Le partenaire de danse de rêve de Motsi Mabuse est feu Nelson Mandela[/caption]

BOSSES pourrait avoir du travail à faire en recrutant le partenaire de danse de rêve de Motsi Mabuse – car il s’agit de feu Nelson Mandela.

L’ancien président de l’Afrique du Sud, d’où est originaire le danseur professionnel Motsi, est décédé en 2013.

De retour en tant que juge pour la quatrième année consécutive, Motsi a déclaré : « Je danserais avec Nelson Mandela si je le pouvais et j’aurais tellement de questions à lui poser.

“Je pense que grâce à lui, nous pouvons réaliser nos rêves aujourd’hui.

“Je suis tombé amoureux du théâtre musical à cause de Strictly et c’est très spécial pour moi. Enfant, je voulais être dans les comédies musicales, mais je ne pouvais pas avoir cette opportunité en Afrique du Sud.

Motsi, 41 ans, a remplacé Darcey Bussell en 2019 après avoir quitté Let’s Dance, la version allemande de Strictly.

Pennsylvanie

Motsi n’oubliera jamais quand Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice ont dansé sur Symphony[/caption]

Au cours de sa deuxième année au sein du panel – alors que la nation luttait contre un deuxième verrouillage – Motsi a regardé sa sœur danseuse professionnelle Oti, 32 ans, remporter le trophée Glitterball avec le comique Bill Bailey, qui est son concurrent préféré.

Motsi a déclaré : « Je reste et serai toujours un fan de Bill. À cause du moment, avec la pandémie, et de ce qu’il a fourni.

“Je n’oublierai jamais la fois où Rose a dansé avec Giovanni sur Symphony. C’était incroyable, tout simplement incroyable, hors de ce monde, émouvant et touchant.

Le retour de Strictly à Blackpool après une absence de deux ans en raison des restrictions de Covid sera également un gros problème pour Motsi, car elle n’a visité son emblématique Tower Ballroom qu’une seule fois auparavant.

Elle a déclaré: “C’est tellement difficile de décrire la magie de Blackpool, je pense qu’il faut être là pour ressentir l’atmosphère et la voir.”

Craig: “Je pensais que le spectacle durerait 3 semaines mais il a conquis le cœur de la nation”

Bbc

Craig Revel Horwood s’est imposé comme le franc-parler à la langue acérée sur Strictly[/caption]

AU COURS de ses 19 séries sur le panel, Craig Revel Horwood s’est imposé comme le franc-parler à la langue acérée.

Il n’est donc pas surprenant que ses opinions puissent être mordantes.

Le vétéran de la série estime que la première série manquait de talent – ​​mais cette ancienne actrice de Corrie et EastEnders, Jill Halfpenny, a élevé les normes lorsqu’elle s’est associée au professionnel Darren Bennett l’année suivante.

En pensant à l’évolution de Strictly, Craig, 57 ans, a déclaré: «C’est devenu plus spectaculaire, les décors sont devenus extraordinaires et la qualité de la danse a augmenté.

“De plus, les concurrents eux-mêmes le traitent très sérieusement maintenant, plutôt que d’être un peu farceur comme c’était le cas dans la première série.

«Dès que Jill Halfpenny a dansé, elle a placé la barre pour une danse incroyable.

“Le jive de Jill dans la finale s’est démarqué parce qu’elle était incroyable, c’était les dix premiers que j’ai jamais donnés.

“Rose et Giovanni et le moment de silence était tout simplement génial parce qu’elle a laissé tout le monde entrer dans son monde afin que nous puissions tous le comprendre.”

AP : Association de la presse

Craig estime que l’actrice Jill Halfpenny a élevé les normes lorsqu’elle s’est associée au professionnel Darren Bennett dans la deuxième série de l’émission[/caption]

Il a ajouté: «Je pensais que Strictly durerait trois semaines, mais je me trompais totalement à ce sujet. Et cela a continué et a gagné les cœurs et les esprits de la nation.

Au cours de sa carrière dans le jury, Craig a siégé aux côtés de grands noms de la danse tels qu’Arlene Phillips et Darcey Bussell.

Mais pour lui, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant dans une danse entre juges : « Moi. Obvs !

“Je suis le seul juge qui a été là pour les 20 séries, ce qui est assez incroyable.

« J’ai vraiment hâte d’y être, je pense que c’est un line-up fantastique.

En savoir plus sur le soleil DUPE-TASTIQUE J’ai les bottes Bottega à 20 £ de Primark… elles sont moins chères à 990 £ et semblent identiques POMMES DORÉES Trois nouvelles astuces iPhone époustouflantes que vous DEVEZ apprendre

“Les pros sont toujours incroyables, ils apportent de l’énergie, ils apportent de l’excitation, ils apportent des connaissances.

“Les quatre nouveaux pros apporteront des choses que nous n’avons jamais vues auparavant – quelque chose de nouveau.”