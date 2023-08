Shirley Ballas de Strictly Come Dancing prend la pose alors qu’elle dirige la classe à la retraite sans toyboy

Shirley Ballas de STRICTLY Come Dancing prend la pose alors qu’elle dirige un cours lors d’une retraite.

Le juge en chef, 62 ans, a passé un « moment merveilleux » à boire des jus dans les montagnes portugaises.

Ian Whittaker

Shirley Ballas avait l’air détendue lors d’une retraite au Portugal sans le toyboy Danny[/caption] Getty

Shirley dit que le mariage avec l’acteur Danny Taylor n’est pas actuellement à l’ordre du jour[/caption]

Et vendredi, elle a montré aux invités comment cha cha cha des succès tels que I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston.

Cela vient après la spéculation que ses fiançailles avec l’acteur Danny Taylor, 50 ans, étaient terminées après qu’elle a révélé qu’ils ne s’étaient pas vus depuis des mois.

Shirley a déclaré: «C’était moi qui me précipitais pour me marier.

« Puis l’année dernière, ma mère a emménagé et Danny n’est pas en mesure de se marier.

« Mais nous sommes de bons amis et ça marche. »

En janvier 2019, The Sun a révélé en exclusivité que Shirley sortait avec Danny après leur rencontre lors des répétitions de Jack And The Beanstalk.

Son porte-parole s’est refusé à tout commentaire hier.

Shirley a déjà été mariée à Sammy Stopford et Corky Ballas.

Shirley dit qu’elle et Danny sont de bons amis et dans un endroit heureux[/caption]